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Aydın ASKF'den Bekir Çeker'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Aydın İl Başkanı Hasip Arıkan ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'i makamında ziyaret etti.

Aydın ASKF Başkanlık koltuğuna yeni oturan Hasip Arıkan ve yeni yönetim kurulu üyeleri Aydın'daki ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Gerçekleştirilen ziyarette Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan "Yeni yönetim olarak sayın müdürümüzü ziyarette bulunduk. Tesisler hakkında görüşmeler yaptık. Bu konuda ileride hummalı bir döneme gireceğimize inanıyoruz. Aydın ili olarak tesis konusunda eksiklerimiz bulunmaktadır. İnşallah yeni sezona sahasıyla tribünleriyle ışıklandırmasıyla yepyeni bir Aydın olacağına kalbimizden inanıyoruz. Spora verdiği desteklerden dolayı Müdürümüz Bekir Çeker'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Bekir Çeker ise, "Aydın ASKF Başkanımız Hasip Arıkan ve yeni yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Amatör spordaki tesis anlamında ve diğer konulardaki eksiklikleri istişare ettik. Türkiye'deki amatör futbol spor kulüpleri sayısı olarak ilk sıralarda yer aldığımızdan dolayı tesis ve diğer konulardaki ihtiyaç her zaman hasıl oluyor. Eski, yıpranan, değişmesi gereken ve yeni yapılması gereken saha ve tesis gibi yatırımları yeni sezona yetiştirmeye çalışacağız. Bu konularda Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan destek alacağımıza inanıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini devralan Sayın Bakanımıza da hayırlı olsun diyerek Türk sporuna da büyük katkıları olacağına eminiz. Aydın'da bu bağlamda tekrardan yatırım programına alınması gereken ve olması gereken yatırımları Sayın Bakanımızdan destek alarak Aydın'da şu anki hükümeti temsil eden siyasetçilerimizle beraber bu eksiklikleri gidereceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(MB-S)



26.07.2017 09:07:06 TSI

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