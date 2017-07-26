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Karaman'a yapılacak olan 15 bin kişilik stadyumun yer teslimi yapıldı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü bir projeyle Kırbağı mevkiine yapılacak olan 15 bin kişilik stadyum projesi için yer teslimi yapıldı.

TOKİ İşçi Konutları ve Üniversite Mahallesi'ndeki okullar bölgesi arasında kalan 57 bin metre karelik alana yapılacak olan stadyumda çalışmalar başlıyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 15 bin kişilik stadyum projesi için yer tesliminin yapıldığını söyleyerek inşaat temelinin de önümüzdeki günlerde atılacağını belirtti.

İhalesi yapılan ilk stat olma özelliğini taşıyan projenin 100 milyon liraya mal olacağını ifade eden Başkan Çalışkan, "Olacak mı? Olmayacak mı? şeklinde söylenen, Karamanımız için son derece önemli olan bir büyük proje daha çok şükür hayata geçiyor. Stadyum projesi çalışmalarının tamamlanması ile kentimiz 15 bin kişilik son derece modern, fonksiyonel ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek bir stadyuma kavuşacak. 57 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan stadyum içerisinde futbol sahasının yanı sıra, bireysel sporların yapılabileceği salonlar, antrenman sahaları, alış-veriş merkezleri, toplantı ve seminerlerin yapılabileceği salonlar bulunacak. Türkiye'de modern stadyumlar arasına girecek bir spor kompleksini Karaman'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza, değerli milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve Karaman halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

(MD-AH-Y)



26.07.2017 09:17:51 TSI

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