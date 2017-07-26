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Ağrı'da Derecek Gölet çalışması



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Taşlıçay ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılacak olan Derecek Gölet'i çalışmaları başladı.

Taşlıçay ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Derecek Gölet'i çevre köylerin tarım arazilerinin sulanması için hayata geçiriliyor. 8 bin 960 dekar üzerine yapılacak olan Derecek Gölet'i inşaat çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Gölet çalışmaları hakkında İhlâs Haber Ajansına açıklamalarda bulunan şirket taşeronu Lütfi Ünsal, gölet çalışmalarına yaklaşık olarak 2 ay önce başladıklarını ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yoğun bir şekilde ara vermeden bir an önce gölet çalışmasını tamamlamak istediklerini dile getiren Ünsal, "Gölet'in temelinde 4 tane makine 7 tane kamyonet çalışıyor. Yol çalışmasında ise 2 kamyonet ve 2 makine çalışıyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Çalışmalar kolay değil, çünkü çoğu yer taşlıdır. En çok sıkıntılı olan yeri gölet'in temelidir. Temel çalışmaları şu anda yüzde 40 civarlarında tamamlanmış durumdadır. İnşallah 1 aya kadar temelini bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Gölet suyundan 4 köyün tarım arazilerinin sulanacağına dikkat çeken Ünsal, "Genel olarak 7 tane iş makinesi ve 10 tane kamyonetle çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 50 işçi burada çalışıyor. Sabah saat 07.00'de başlıyoruz akşam saat 18.00'e kadar çalışıyoruz. Bu yıl bu gölet çalışmasının yüzde 60'ını bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise tamamını bitireceğiz. Bu gölet'in çevre köylere büyük bir faydası olacaktır. Bu gölet aynı zamanda küçük bir baraj demektir. Köyün hemen yanı da bir gölet'in bulunması ne demektir? Ona göre herkes bu göletten yararlanacaktır.

(AS-Y)



26.07.2017 09:32:43 TSI

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