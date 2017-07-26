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Buharkent'te tarihi gün

- Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde ilk kazma vuruldu



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Aydın'ın en uzak ve en küçük ilçesi olan Buharkent'te uzun yıllardır beklenen tarihi gün geldi.

Türkiye'nin kablo devi Seval Kablo tarafından ilk kazma vuruldu. İnşaat faaliyetlerinin başlanması nedeniyle kan akıtılarak vurulan ilk kazmanın yükselen Buharkent'in geleceğini şekillendirileceğini ifadeden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Aydın'ın doğusundan yükselen kent Buharkent'te Türkiye'nin ihracat devi Seval Kablo ile gelişimin ilk kazması vuruldu" dedi.

Seval Kablo yöneticileri ile birlikte OSB'de düzenlenen törende ilk olarak dualar eşliğinde kurbanlar kesilerek kan akıtıldı. Duaların okunmasının ardından iş makinasının direksiyonuna geçen Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Aydın'ın doğusundan yükselen kent Buharkent'te Türkiye'nin ihracat devi Seval Kablo ile gelişimin ilk kazması vuruldu. 2002 yılında kurularak tüzel kişilik kazanan ve imar planı hazırlanmış olan ancak 2009 yılından itibaren de yönetimsiz bırakılan Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde, yatırıma yönelik bir ilerleme kaydedilememiştir. Bu haliyle Bakanlık tarafından da tasfiyesi gündeme getirilmiş olan Buharkent Organize Sanayi Bölgesinin faal hale getirilmesi ve yatırımcıya sunulması amacıyla hukuki işlemler tamamlandıktan sonra 2015 yılında Yönetim Kurulu oluşturulmuştur ve Buharkent Belediye Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendik. Karma nitelikte olan Buharkent Organize Sanayi Bölgemizdeki en büyük yatırımcı Seval Kablo'dur. Bunun yanında Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde, metal, ağaç, inşaat, gıda ve tarım ürünleri ve tekstil sektörlerinin temsilcileri yer alacaktır. Türkiye ihracatında ilk 100'de yer alan önemli bir yatırımcı olan Seval Kablo Fabrika inşaatına yönelik hafriyat çalışmaları Kurban kesimin ardından ilk kazmayı vurarak başlatmış bulunmaktayız. Buharkent'imize Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası kuruluyor. Memleketimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Buharkent'e can geliyor, iş geliyor, imkan geliyor, güç geliyor, kuvvet geliyor. Buharkent organize ile yeniden doğuyor" dedi.

(AS-MB-Y)



26.07.2017 09:35:49 TSI

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