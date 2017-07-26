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Vali Karadeniz'den terör gazisine ziyaret



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Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Tosya ziyaretindeki bir programda karşılaştığı Gazi Fırat Zorba ile kısa süreli sohbet etti.

Vali Yaşar Karadeniz Tosya ilçesine yapmış olduğu ziyaret sırasında katılmış olduğu bir düğün programında Gazi Fırat Zorba ile kısa süreli sohbet ederek sağlık durumu hakkında babası Hüseyin Zorba' dan bilgi aldı. Oğlu hakkında Vali Karadeniz'e bilgi veren gazi babası Hüseyin Zorba, "Oğlum Fırat Zorba 7 Haziran 2009 tarihinde, Şırnak kırsalında PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle başından vuruldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans uçak ile GATA'ya getirildi ve tam 111 gün komada kaldı. Bu süre içerisinde defalarca ameliyata alındı, beyninin hasarlı kısmı vücudundan ayrılarak yaşatılmaya çalışıldı. Dünyada bir başka örneği olmayan Gazi Fırat Zorba beyninin 3'de ikisi alınmış şekilde yaşamını sürdürmektedir" dedi.

Gazi Fırat Zorba ise Vali Yaşar Karadeniz'e dönerek, "Ben bu vatan için sizler için savaştım. Vatan canım sana feda'' diye konuştu.

Vali Yaşar Karadeniz de Fırat Zorba'ya vatan için yapmış olduğu mücadeleden dolayı minnettar olduklarını ifade ederek, devlet olarak gazilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Karadeniz, en kısa zamanda Gazi Fırat Zorba'yı evinde ziyaret edeceğini dile getirdi.

(SDA-GY-Y)



26.07.2017 09:49:25 TSI

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