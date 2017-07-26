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'Borç' filminin çekimleri sürüyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:56
'Borç' filminin çekimleri sürüyor
'Borç' filminin çekimleri sürüyor

(Fotoğraflı)

Kadir Arslan
ESKİŞEHİR (İHA) - Yönetmenliğini Vuslat Saraçoğlu'nun yaptığı, yerli ve yabancı festivallerde izleyiciyle buluşması amaçlanan 'Borç' filminin çekimleri Eskişehir'de sürüyor.
12 Temmuz'da çekimleri Eskişehir'de başlayan "Borç" filminin yönetmen koltuğunda "Müslüm Baba'nın Evlatları" ve "Neden Tarkovski Olamıyorum" filmlerinde çeşitli konumlarda görev almış Vuslat Saraçoğlu oturuyor. Filmin başrolünde ise; "Eve Dönüş: Sarıkamış 1915", "Yazgı", "Barda", "Karnaval" gibi filmlerden tanınan ve filmde Tufan karakterini canlandıran Serdar Orçin yer alıyor. Rüçhan Çalışkur, İpek Türktan Kaynak, Beyti Engin, Ozan Çelik, Feridun Koç gibi sinema izleyicisinin aşina olduğu isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nde yapmış olan "Toz Bezi" filminin görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, sanat yönetmenliğini ise ödüllü sanat yönetmeni Osman Özcan üstleniyor.

Anadolu Üniversitesi mezunları da yer alıyor
Borç filminin ekibinde yer alan Anadolu Üniversitesi mezunları ise bu sayede Eskişehir'e geri gelme fırsatı buldu. Filmin yapımcı yönetmenliğini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunları Elif Sözen ve Sinan Kut üstlenirken, yürütücü yapımcılığını Serkan Çetinkaya, filmin amirliğini ise Palto Film Günleri yürütücülerinden Mesut Tasasız yapıyor.

Film, finalistler arasında yer alıyordu
Yerli ve yabancı festivallerde izleyiciyle buluşması amaçlanan filmin çekimlerinin üç hafta sürmesi planlanıyor. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen" kategorisinde destek alan proje, aynı zamanda 2016 Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu finalistleri arasında da yer alıyordu. Kırmızıtoprak Mahallesinde çekimleri süren filmde, karısı ve kızı ile birlikte yaşayan ana karakter Tufan'ın başından geçen ve üst üste gelen bir takım sorunları anlatıyor. Film Eskişehir halkının yanı sıra kentteki birçok kurum ve kuruluş da desteğini alıyor.
(KA

26.07.2017 09:57:59 TSI
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