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AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı başvuruları

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:56
AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı başvuruları
AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı başvuruları

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başlıyor.
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nın özel yetenek sınavı başvuruları başlıyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Müzik ve Bale İlkokulu-Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ile Lisans devresine öğrenci alımının yapılacağı Özel Yetenek Sınavları, 14-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, ailelerden müzik ve sahne sanatlarına yatkın çocuklarını desteklemelerini istedi. Ön kayıtların 01 Ağustos'ta başlayacağını belirten Prof. Dr. Yağışan, sınavlarla ilgili detaylı bilgiye konservatuvar akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabileceğini söyledi.
(SÇ-SÇ-Y)

26.07.2017 09:59:22 TSI
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