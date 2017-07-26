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Vali Ali Hamza Pehlivan, Baberti Külliyesi'nde incelemelerde bulundu



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BAYBURT (İHA) - Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile birlikte geldiği Baberti Külliyesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Külliye yerleşkesi hakkında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'dan bilgi alan Vali Ali Hamza Pehlivan, yeni yerleşkenin Bayburt için çok önemli olduğunu ve bu yatırım çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte Bayburt Üniversitesi'nin hem ilimize hem ülkemize yapacağı katkının daha da artacağını dolayısıyla öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilir duruma geleceğini belirtti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile bir takım değerlendirmelerde bulunarak incelemelerini sonlandırdı.

(YY-AA-Y)



26.07.2017 12:37:06 TSI

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