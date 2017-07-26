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Üreticinin mahsulü nakliyeciye emanet



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de buğday ve arpa hasatlarının başlamasıyla nakliyeciler, mahsul yüklü kamyonlarıyla satış noktalarında beklemeye başladı.

Ürünlerini satmak isteyen üreticiler nakliyeciler yardımı ile satışlarını yapıyor. Üreticiler tarladan mahsullerini kamyona yüklendikten satılana kadar nakliyecilere emanet ediyor. Nakliyeciler satış noktalarına geldikten sonra bunaltıcı havaya ve uzun bir kuyruklara rağmen kamyonlarının başından ayrılmıyorlar. Konuyla ilgili 20 yıldır nakliyecilik yapan Gürcan Akyıldız, '24 saat nöbetteyiz' dedi. Akyıldız, 7 saattir beklediğini ifade ederek, "Sıra yoğun olduğu zaman çay içmeye gidemiyoruz. Arabanın başından bir yere ayrılamıyoruz. Mesela bundan birkaç yıl önce buradan 2-3 tane buğday yüklü araba çalındı. Bununla ilgili her hangi bir sigorta yok. Tüm sorumluluk tarladan çıktıktan sonra bizim üzerimizde. 20-30 kilometre uzaklıktaki yerden 400 liraya, 150-200 kilometre uzaklıktaki yerden ortalama bin 200 liraya yük çekiyoruz. Harman zamanı sezonun başlarında günlük sefer yapıyorduk. Şuan iki günde bir sefer yapıyoruz. Bunun sebebini satım yerlerinin önündeki sıralara bağlayabiliriz. Sıra olmasa günlük bir defa sefer olabilir" diye konuştu.

(ÇAĞ-AS-Y)



26.07.2017 12:39:15 TSI

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