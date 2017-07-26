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Büyükşehir ücretsiz rehberlik hizmeti verdi



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ADANA (İHA) - Adana'nın 12 ilçesindeki Gençlik Eğitim Merkezleri'nde açtığı ücretsiz kurslarla her yıl 11 bin öğrenciyi sınavlara hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) Sınavı ile Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) giren öğrencilerine doğru tercih yapmaları için ücretsiz rehberlik hizmeti verdi. Lise ve üniversiteye kapı aralayacak öğrenciler, Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Feke, Saimbeyli, Karaisalı ilçelerindeki Gençlik Eğitim Merkezleri'ne akın etti.

Eğitim döneminde öğrencilere sınav kaygısı, motivasyon, özgüven, verimli ders çalışma, strateji, zamanı etkili kullanma, hedef, farkındalık ve sınava hazırlık sürecinde neler yapılması gerektiği konularında çeşitli seminerler düzenleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, 10 günlük tercih döneminde de tam destek sağladı. Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Gençlik Eğitim Merkezleri'nde görevli rehber öğretmenler, konuk ettikleri binlerce öğrenciye tercihlerini yaparken başarı sıralamasını ön planda tutmalarını önerdi.

Rehber öğretmenler, alternatifi bol bir liste oluştururken, hedeflenen bölümle ortak özelliklere sahip başka bölümlerin de tercihler arasında olmasını tavsiye etti. Adaylara tercih sürecinde gitmek istedikleri okulları ziyaret etmelerini, öğretmen ve öğretim üyeleriyle iletişime geçip, ilgilendikleri bölümler hakkında bilgiler edinmelerini ve uzmanlarla görüşmelerini de önerdi. Öğrenciler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün sunduğu eğitim hizmetlerinin ne kadar değerli olduğunu çok iyi bildiklerini belirtip, kendisine ve Gençlik Eğitim Merkezi'nde görevli öğretmenlere teşekkür etti.

(ELF-Y)



26.07.2017 12:42:54 TSI

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