Hakkari'nin 'doğaba' yemeği Bolu'da tanıtılacak
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Feyzullah taş
HAKKARİ (İHA) Bolu'nun Mengen Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAŞPAKON) tarafından 12-13 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinde Hakkari'ye has "doğaba" yemeği ikram edilecek.
Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Necmettin Kurt, 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
Mengen Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAŞPAKON) tarafından 12-13 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivaline 8 usta ile katılacaklarını belirten Başkan Kurt, Türkiye genelinde 60 ilin katılacağı festivalde her ilin yöresine ait yemeklerin tanıtılacağını belirtti. Başkan Kurt, "Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak festivalde Hakkari adına bin kişiye yöremize özgü 'doğaba' yemeğini ikram edeceğiz" dedi.
(FT-MSA-Y)
26.07.2017 12:44:51 TSI
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