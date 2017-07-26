YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'nin 'doğaba' yemeği Bolu'da tanıtılacak

Hakkari'nin 'doğaba' yemeği Bolu'da tanıtılacak



(Fotoğraflı)



Feyzullah taş

HAKKARİ (İHA)  Bolu'nun Mengen Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAŞPAKON) tarafından 12-13 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinde Hakkari'ye has "doğaba" yemeği ikram edilecek.

Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Necmettin Kurt, 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Mengen Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAŞPAKON) tarafından 12-13 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivaline 8 usta ile katılacaklarını belirten Başkan Kurt, Türkiye genelinde 60 ilin katılacağı festivalde her ilin yöresine ait yemeklerin tanıtılacağını belirtti. Başkan Kurt, "Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak festivalde Hakkari adına bin kişiye yöremize özgü 'doğaba' yemeğini ikram edeceğiz" dedi.

(FT-MSA-Y)



26.07.2017 12:44:51 TSI

NNNN

