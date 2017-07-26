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Muhtarlar AK Parti gurup toplantısına katıldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:43
Muhtarlar AK Parti gurup toplantısına katıldı
Muhtarlar AK Parti gurup toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzceli muhtarlar milletvekillerinin daveti üzerine AK Parti Grup toplantısına katıldı. Muhtarlar ardından ise Bakan Faruk Özlü ve eski Düzce Valisi Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan'ı da ziyaret ettiler.
Düzce Milletvekillerinin daveti üzerine 35 muhtar AK Parti Grup toplantısına katıldı. Gurup toplantısında bazı muhtarlar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile sohbet ettiler fotoğraf çektirdiler.
Grup toplantısının ardından meclise giden muhtarlar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret ettiler.
Bakan Özlü ile bir süre görüşen Muhtarlar Düzce eski Valisi, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan'ı da ziyaret etmeyi ihmal etmediler.
(AY)

26.07.2017 12:45:10 TSI
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