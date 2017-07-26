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Kural dışı kullanılan motosikletler toplanacak



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaz aylarıyla birlikte trafikte tehlike saçan ve gürültüye neden olan motosikletler toplanacak.

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği için tescilsiz motosikletlere karşı denetimlerini arttırıyor. İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Mektepli, Yunus ekibi ve Motorize ekibi ile toplantı yaparak, yaz aylarıyla birlikte trafikte tehlike saçan ve gürültüye neden olan motosikletlerin toplanması talimatı verdi. Özellikle yaz aylarında çevreye zarar veren tüm motosikletleri toplayın talimatı veren Mektepli, "Kurallara aykırı motosiklet kullananlara savaş açıyoruz. Sokakta egzozu açan, motosiklet üzerinde hareketler yapan, herkese cezai işlem uygulanacak. Özellikle ilçeye yaz aylarında gelen yazlıkçı vatandaşımız kafasını dinlemeye geliyor. Kurallara aykırı motosiklet kullanımından yoğun şikâyetler var" dedi.

(AD-Y)



26.07.2017 12:47:33 TSI

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