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Konya'da çalınan lüks araç Midyat'ta bulundu



(Fotoğraflı)



Tayfur Demir

MARDİN (İHA) - Konya'da çalınan lüks araç, Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan rutin uygulamada bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Sanayi Mahallesi kırsalında gördükleri son model araçla ilgili yaptıkları kontrolde, aracın Konya'da R.A. isimli vatandaşa ait olduğunu ve çalıntı ihbarı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine park halinde bulunan 42 VP 919 plakalı araç, bulunduğu yerden alınarak, sahibine teslim edildi.

(TD-MP-Y)



26.07.2017 12:47:56 TSI

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