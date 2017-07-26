Nevşehir'de bin 500 keklik doğayla buluşturuldu
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - 2017 yılı kınalı keklik salım programı çerçevesinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gülşehir İlçesi Hırkadağ mevkiinde doğaya keklik saldı.
Gülşehir ilçesinde düzenlenen keklik salımına Vali İlhami Aktaş, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Öngün, Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, Orman Su İşleri Nevşehir Şube Müdürü Erol Aksoy, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Aktaş burada yaptığı açıklamada,"Keklikler doğal hayatımızın vazgeçilmez bir üyesi ve sahip çıkılması gereken değerlerdir. Bu yüzdendir ki, korumak, sahip çıkmak ve kaybedilmiş değerleri kazanmak için bizlere çok önemli görevler düşmektedir. Bunlar kolay yetişmiyor, doğal ortamda çoğalacaklar, özellikle avcılarımızın buna çok dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.
Gülşehir ilçesinde bin 500 kınalı kekliğin doğayla buluşturulduğu öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)
26.07.2017 12:49:09 TSI
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