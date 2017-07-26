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Kayseri'de 'Hero' tişörtü giyen 2 kişi gözaltına alındı



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, İngilizce kahraman anlamına gelen ve darbeci bir askerin duruşmaya giderken giydiği 'hero' yazılı tişörtten giyen 16 ve 18 yaşlarında iki genç polis ekiplerince gözaltına alındı.

25 Temmuz'da saat:16.45 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, üzerinde 'Hero Horoes Are İnportal' yazılı tişört bulunan C.E.S. isimli 18 yaşındaki genç kızı yakaladı.

Aynı gün saat:20.00 sıralarında da Kocasinan ilçesi Hacı Saki Mahallesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında yine bir ihbar doğrultusunda üzerinde 'Hero' yazılı tişört bulunan B.D. isimli 16 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de ifadeleri alınan iki genç hakkında TCK 220/8 maddesi gereğince 'terör örgütünün propagandasını yapma' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

13 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele darbe girişiminde bulunan askerlerin yargılandığı davanın sanıklarından astsubay Gökhan G., İngilizce kahraman anlamına gelen 'Hero' yazılı tişört giymişti.

(AÖ-Y)



26.07.2017 12:50:13 TSI

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