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Karaköprü mevkiinde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:50
Karaköprü mevkiinde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı
Karaköprü mevkiinde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ile Batman karayolu üzerindeki Karaköprü mevkiindeki boş alanda çadır kuran roman aileleri, Bismil Belediye Zabıta ekipleri tarafından çıkartılarak mevcut alanda ağaçlandırma ve çevre düzenleme işi çalışmalarına başlandı.
Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç yaptığı açıklamada, zabıta ekipleri, belediyenin yetki ve sorumluluk alanlarına giren bölgelerde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan konuları tespit ederek, çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Ekipler bu kapsamda, Bismil Batman Karayolu üzerindeki Karaköprü mevkiinde bulunan boş alanın usulsüz şekilde işgal edildiğini, Bismil'e yakışmayan görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit etmesi sonucu, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çevre düzenlemesi kapsamında, Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleriyle söz konusu arsada bulunan moloz yığınları, hafriyat, gübre gibi atıklar temizlenerek, çevre ve görüntü kirliliği tamamen ortadan kaldırılma çalışmalarına başlandı.
Bismil'de eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Turgay Gülenç, "İlçemizi modern bir kent olarak geleceğe taşımak için bu zamana kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Bismil Belediyesi olarak projelerimizi halkımızın talepleri doğrultusunda şekillendirmeye gayret ediyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar da bunlardan bazıları. Bu kapsamda ilçemizde bulunan ve vatandaşlarımızın kullanımında olan ortak kullanım alanlarında gerekli olan tüm çalışmaları özveriyle gerçekleştiriyoruz" dedi.
(İHA-MP-Y)

26.07.2017 12:52:22 TSI
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