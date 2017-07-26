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İdil'de çevre düzenlemeleri çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın İdil İlçe Belediye Başkanlığına İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atanan İlçe Kaymakamı Ersin Tepeli'nin talimatları ile cadde ve sokaklarda başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor.

İdil ilçesi Yukarı Mahalle'de bulunan Hükümet Konağı karşısındaki alanda çevre düzenlemesi yapan belediye ekipleri saksı ve bank yerleştirerek, ağaç ekimi yaptı. Bu çerçevede alanda yapılan zemin düzenlemesi ve aydınlatma ile birlikte Hükümet Konağı karşısındaki alan farklı bir güzelliğe kavuştu. İlçede yapılan bu çalışma ile vatandaşlara da sosyal bir alan kazandırıldı. İdil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ersin Tepeli'nin talimatları ile ilçede tespit edilen eksiklikler, belediye ekipleri tarafından giderilerek, daha yaşanabilir bir ilçe oluşturulmaya çalışılıyor.

(İHA-MP-Y)



26.07.2017 12:57:44 TSI

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