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Konya'da engelleri kaldıran yollar yapılıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Şehir, Engelsiz Yaşam" projesi kapsamında şehrin önemli caddelerindeki kaldırımlarda görme engelli vatandaşların yardım almadan tek başlarına ve güvenle harekete etmelerini sağlayacak hissedilebilir yüzey yürüme yolları yapıyor.

Şehir sakinlerinin daha nitelikli bir hayat sürdürmelerini sağlamak ve şehir yapısının erişilebilir hale gelmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Şehir, Engelsiz Yaşam" projesi kapsamında şehrin önemli caddelerinde kaldırımlara engelli vatandaşların yardım almadan tek başlarına ve güvenle harekete etmelerini sağlayacak hissedilebilir yüzey yürüme yol çalışmasını hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk olarak Aslanlıkışla Caddesi, Mevlana Caddesi ve Müze Caddesinde çalışmalar tamamlanırken, Alaaddin Bulvarı, Atatürk Caddesi, Ferit Paşa Caddesi, Mücahit Asker Caddesi, Alay Caddesi, Millet Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Amberreis Caddesi, Cem Sultan Caddesi, Vatan Caddesi, Müneccimbaşı Sokak, Metehan Sokak, Kemerli Caddesi, A. Hilmi Nalçacı Caddesi, Dr. Halil Ürün Caddesi, Sultan Sokak, Otogar Alanı, Yeni İstanbul Yolu, Kule Caddesi, Kerkük Caddesi ve Dr. Hulusi Baybal Caddelerinde de ilerleyen günlerde hissedilebilir yüzey yürüme yolları tamamlanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan hissedilebilir yüzey yürüme yolları kullanan görme engelli vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını ve yaygınlaştırılmasını gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

(İHA-FM-Y)



26.07.2017 12:59:01 TSI

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