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MÜSİAD ve HAK-İŞ'ten sektörel uyum eğitimleri



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - HAK-İŞ ve MÜSİAD'ın Ortaklaşa Yürüttükleri AB Projesi Kapsamında 15 ilde gerçekleşecek "Sektörel Uyum Eğitimleri" bu kez Gaziantep'te yapıldı.

HAK -İŞ VE MÜSİAD, ÇSGB tarafından yönetilen ve AB tarafından finansmanı sağlanan "İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması'' Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecek Sektörel Uyum Eğitimleri Programı ile 15 ilde, 7 farklı sektörden, 240'dan fazla işçi ve işverenle buluşuldu. 13-14 Temmuz 2017 tarihlerinde Gaziantep'te HAK-İŞ ve MÜSİAD'ın tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyelerin sektörün mevcut durumunu ve geleceğini tartışıldığı proje ile altı farklı alanda eğitimler de gerçekleştirildi. İki gün süren eğitimlerde, tekstil sektörünün mevcut durumunun ve geleceğinin işçi ve işverenler tarafından birlikte tartışıldığı program kapsamında Sosyal Diyalog, Verimlilik, Eğitim, İnovasyon ve Teknolojik Gelişmeler, Atipik Çalışma ve mesleki belgelendirme başlıkları ile gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük işçi sendikaları konfederasyonundan HAK-İŞ ve öncü işveren örgütlerinden MÜSİAD'ın ortak faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında yer alan "İşçi ve İşveren Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması Teknik Destek Projesi" 18 Nisan 2016 tarihinden bu yana 15 ilde uygulanıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen, 4,2 milyon Euro bütçeli "İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması Teknik Destek Projesi'' faaliyetleri arasında yer alan "Sektörel Uyum Eğitimleri Programı" kapsamında, 2017 yılı boyunca, Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon'da eğitimler verilecek. Projenin ortak faydalanıcıları olarak HAK-İŞ ve MÜSİAD'ın üye yoğunluğunun nispeten yüksek olduğu Türkiye'nin lokomotif sektörleri olan Metal Madencilik, Tekstil, Ormancılık, Kamu Hizmetleri Genel İşler, Gıda, Turizm ve Taşımacılık İş kolları, Sektörel Uyum Eğitimleri Programının kapsamını oluşturacak.

İşçilerin ve işverenlerin ortak katılımı ile düzenlenen Sektörel Uyum Eğitimleri Programı aracılığıyla, sosyal diyalogun güçlendirilmesi yoluyla, çalışma hayatının hızla değişen koşulları paralelinde işçilerin ve işverenlerin uyum yeteneklerinin arttırılmasına katkı sağlanmasının yanı sıra ilgili sektörlerin geleceğine yönelik sek törel yol haritaları oluşturulması da hedefleniyor.

(MU-SD-Y)



26.07.2017 12:59:20 TSI

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