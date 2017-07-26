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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final müsabakaları 28-30 Temmuz'da yapılacak



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile ortaklaşa düzenledikleri Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakalarının 28 ile 30 Temmuz tarihleri arasında MAŞTİ yanındaki alanda yapılacağını açıkladı.

Başkan Polat, birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesinin bu defa da Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakalarına ev sahipliği yapacağını söyledi. 28 ile 30 Temmuz tarihleri arasında MAŞTİ yanındaki alanda, Sabri Kavuncu anısına düzenlenecek, "Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yeşilyurt Kupası" yarışmalarına tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Polat, "Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organizasyonu yapılan bu müsabakalara ev sahipliği yapacak olmanın ayrı bir onurunu yaşıyoruz. 28 ile 30 Temmuz günleri arasında düzenlenecek müsabakalarda farklı bir heyecan yaşanmasını bekliyoruz. Malatya'da misafir edeceğimiz sporcularımız tarihi spor oyunlarımızı sergileyecekler. Yarışmaların açılış töreni 29 Temmuz Cumartesi günü 09:30'da yapılacaktır. Yarışmalar sonucunda dereceye girecek sporcularımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerimizi, sporseverleri, yazılı ve görsel medya kuruluşlarımızın değerli temsilcilerini üç gün sürecek Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yeşilyurt Kupası yarışmalarını izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



26.07.2017 13:00:01 TSI

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