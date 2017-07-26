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Vali Dağlı "Öncelik mesleki eğitim"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Dağlı, önceliği mesleki eğitim konusuna vereceklerini söyledi.

Düzce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Vali Dağlı'nın yanı sıra ilgili kişiler katıldı.

Toplantı öncesi açıklama yapan Vali Dağlı, "İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantımızı başlatıyoruz. Taraftarımız burada. İşverenlerimiz, işçi kesimi, kamu kesimi, sivil toplum olarak buradayız. Üzerinde durduğumuz önemli iki konu var. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği konumuz var. Bu konuda il olarak iyi bir aşamadayız. Sayıları tekrardan değerlendireceğiz. Yaptığımız çalışmaların bir nebze de olsa sonucuna ulaştık. Değerlendirmelerinizi bu şekilde" dedi.

"Mesleki eğitime ağırlık vereceğiz"

Vali Dağlı, Düzce'de mesleki eğitim konusuna ağırlık vereceklerini ifade ederek "İki önemli konumuz mesleki eğitim konusunda neler yapacağız? Bu daha da önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bir tarafta sanayicimiz, bir tarafta işsiz kesimlerimiz. İki tarafın taleplerini arz-talep dengesini oluşturmak suretiyle birbirine yakınlaştırmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Buna bakacağız. Sanayicimizin istediği iş gücünü sanayiye kazandırabilmek, işçilerimizin de hangi alanlarda çalışmak istiyorlarsa onları yeterliklerini arttırabilmek istiyoruz. Bu yıl Mesleki eğitime yöneleceğiz dememizin sebebi budur. Bir de mesleki yeterlilik konusu var. Son bir yılda gündemde olan bu konuda il olarak neler yapacağız, bunlara bakacağız. Mesleki yeterlilik ile ilgili akredite olan bir kurumun olması gerekiyor. Aksi halde elimizdeki vatandaşlar esnafımız her defasında başka yerlere gitmek zorunda kalıyor. Bunu da ilimize kazandırmak için neler yapacağız bunları değerlendireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

(AY)



26.07.2017 13:02:29 TSI

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