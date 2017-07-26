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Muratpaşa'dan camilerde bakım ve onarım



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte ibadethanelere yönelik kapsamlı bakım ve onarım çalışması başlattı.

Muratpaşa Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte camilerde kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla sıhhi tesisat yenilenmesinden duvar imalatına, yağmur su borularını değiştirilmesinden dış cephe boyamasına 13 caminin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Mahalle sakinleri, muhtarlıklar ve İlçe Müftülüğü'nün talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yenigöl Cami'ne ilave yeni tuvalet ve Tekeliler Cami'ne de giriş terası büyütme ve betonlama çalışması yapıldı. Bununla birlikte Ermenek Cami'nde de kapsamlı tuvalet tadilatı çalışmasının ardından bahçe duvarı imalatı devam ediyor.

(SÇ-SÇ-Y)



26.07.2017 13:03:41 TSI

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