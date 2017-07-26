ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Fatih Köse: Memur maaşlarında, 2019 sonu itibariyle yüzde 41'in üzerinde bir artış olacak

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:02
Başkan Fatih Köse: Memur maaşlarında, 2019 sonu itibariyle yüzde 41'in üzerinde bir artış olacak
Başkan Fatih Köse: Memur maaşlarında, 2019 sonu itibariyle yüzde 41'in üzerinde bir artış olacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, hükümete birbirinin alternatifi 3 farklı teklif sunduklarını, teklif kabul görürse memur maaşlarının 2019 sonu itibariyle yüzde 41'in üzerinde artacağını ifade etti.
Memur-Sen'in memur maaş zamları hakkında yaptığı çalışmaları tamamladığını ve 24 Temmuz tarihinde de hükümet yetkililerine teslim ettiğini söyleyen Başkan Köse, istekleri arasında dini bayramlarda bin 915'er TL ikramiyede olduğunu belirtti.
Sözleşmede sadece maaş zammı taleplerinin olmadığının altını çizen Köse, "Memur-Sen olarak oransal zam artı refah payı artı enflasyon farkı taleplerimiz ile memurlarımızın beklentilerini yerine getirecek teklifle masaya oturuyoruz. 2018-2019 yıllarını kapsayacak sözleşmeden bazı isteklerimizi açıklamak gerekirse , Dini bayramlarda 1915 TL ikramiye , yeni evlenen memurlarımıza bir defaya mahsus 4 bin 878 TL evlilik yardımı, emeklilere 475 TL iyileştirme istiyoruz. Bu sözleşmede sadece maaş zammı taleplerimiz yok, ayrıca koşulsuz olarak 4-B ve 4-C de çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçmesini talep ediyoruz. Çalışma hayatı boyunca bir defaya mahsus haç izni de taleplerimiz arasında yer alıyor. Yine en önemli isteklerimizden biriside kılıf kıyafet özgürlüdür" şeklinde konuştu.

"Toplu sözleşmede tek yetki Memur-Sen'de"

2018-2019 Toplu sözleşmede tüm sorumluluğun ve tek yetkinin Memur-Sen'de olduğunu belirten Başkan Fatih Köse, Memur-Sen'in hem kendi üyeleri için hem diğer sendika üyeleri için hem de sendikasızlar için hükümet ile görüşmeye tek yetkili olduğunu söyledi.
Köse, "Maalesef bazı sözleşmede yetkisi olmayan sendikaların temsilcileri sanki sözleşmede söz almışta konuşmuş gibi açıklamalar yapıyor. Bu rol çalmaktan başka bir şey değildir. Hiç birde anlamı ve geçerliliği yoktur. Burada amaç bilgi kirliliği oluşturarak rant devşirmektir" dedi.
Memur-Sen olarak sözleşmenin en kısa sürede bitmesi için çalışacaklarını söyleyen Köse , toplu sözleşme süreci sonunda pazarlık masasından üyelerimizi memnun edecek sonuçlarla ayrılmayı hedefliyoruz.Bu sürecin tüm çalışanlar için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. (MS-EFE)

26.07.2017 13:04:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Lokantada tüp patladı: 3 yaralı
YEREL

LOKANTADA TÜP PATLADI: 3 YARALI
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kütahya Çamlıca Barajından 13 bin 970 dekar zirai arazi sulanacak
YEREL

KÜTAHYA ÇAMLICA BARAJINDAN 13 BİN 970 DEKAR ZİRAİ ARAZİ SULANACAK
TKİ Tavşanlı Linyitspor Mehmet Besler ile anlaştı
YEREL

TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR MEHMET BESLER İLE ANLAŞTI
Gediz'de Yaz Kur'an Kursları'na ilgi
YEREL

GEDİZ'DE YAZ KUR'AN KURSLARI'NA İLGİ
Altıntaş'ta çiftçiler gece gündüz mesaide
YEREL

ALTINTAŞ'TA ÇİFTÇİLER GECE GÜNDÜZ MESAİDE
Babadan oğula kebapçılık
YEREL

BABADAN OĞULA KEBAPÇILIK
Köylüler imece usulu taş döşediler
YEREL

KÖYLÜLER İMECE USULU TAŞ DÖŞEDİLER
Altıntaş'ta haşhaş bereketi
YEREL

ALTINTAŞ'TA HAŞHAŞ BEREKETİ
Hisarcık'ta destekleme ve yetiştirme yaz kurslarına yoğun ilgi
YEREL

HİSARCIK'TA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME YAZ KURSLARINA YOĞUN İLGİ
Gediz Belediyesi 6 iş yeri ve 4 daire satacak
YEREL

GEDİZ BELEDİYESİ 6 İŞ YERİ VE 4 DAİRE SATACAK
İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara uyguladığı şiddet Simav'da protesto edildi
YEREL

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'DA MÜSLÜMANLARA UYGULADIĞI ŞİDDET SİMAV'DA PROTESTO EDİLDİ
Kütahya'da bariyer otomobili biçti: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL

KÜTAHYA'DA BARİYER OTOMOBİLİ BİÇTİ: 3 ÖLÜ, 1 YARALI