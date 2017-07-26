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Başkan Fatih Köse: Memur maaşlarında, 2019 sonu itibariyle yüzde 41'in üzerinde bir artış olacak



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Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, hükümete birbirinin alternatifi 3 farklı teklif sunduklarını, teklif kabul görürse memur maaşlarının 2019 sonu itibariyle yüzde 41'in üzerinde artacağını ifade etti.

Memur-Sen'in memur maaş zamları hakkında yaptığı çalışmaları tamamladığını ve 24 Temmuz tarihinde de hükümet yetkililerine teslim ettiğini söyleyen Başkan Köse, istekleri arasında dini bayramlarda bin 915'er TL ikramiyede olduğunu belirtti.

Sözleşmede sadece maaş zammı taleplerinin olmadığının altını çizen Köse, "Memur-Sen olarak oransal zam artı refah payı artı enflasyon farkı taleplerimiz ile memurlarımızın beklentilerini yerine getirecek teklifle masaya oturuyoruz. 2018-2019 yıllarını kapsayacak sözleşmeden bazı isteklerimizi açıklamak gerekirse , Dini bayramlarda 1915 TL ikramiye , yeni evlenen memurlarımıza bir defaya mahsus 4 bin 878 TL evlilik yardımı, emeklilere 475 TL iyileştirme istiyoruz. Bu sözleşmede sadece maaş zammı taleplerimiz yok, ayrıca koşulsuz olarak 4-B ve 4-C de çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçmesini talep ediyoruz. Çalışma hayatı boyunca bir defaya mahsus haç izni de taleplerimiz arasında yer alıyor. Yine en önemli isteklerimizden biriside kılıf kıyafet özgürlüdür" şeklinde konuştu.



"Toplu sözleşmede tek yetki Memur-Sen'de"



2018-2019 Toplu sözleşmede tüm sorumluluğun ve tek yetkinin Memur-Sen'de olduğunu belirten Başkan Fatih Köse, Memur-Sen'in hem kendi üyeleri için hem diğer sendika üyeleri için hem de sendikasızlar için hükümet ile görüşmeye tek yetkili olduğunu söyledi.

Köse, "Maalesef bazı sözleşmede yetkisi olmayan sendikaların temsilcileri sanki sözleşmede söz almışta konuşmuş gibi açıklamalar yapıyor. Bu rol çalmaktan başka bir şey değildir. Hiç birde anlamı ve geçerliliği yoktur. Burada amaç bilgi kirliliği oluşturarak rant devşirmektir" dedi.

Memur-Sen olarak sözleşmenin en kısa sürede bitmesi için çalışacaklarını söyleyen Köse , toplu sözleşme süreci sonunda pazarlık masasından üyelerimizi memnun edecek sonuçlarla ayrılmayı hedefliyoruz.Bu sürecin tüm çalışanlar için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. (MS-EFE)



26.07.2017 13:04:26 TSI

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