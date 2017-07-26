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Ümmet Akın; "Bizde tıpkı Özlem hanım gibi yasaları uyguluyoruz"

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:13
Ümmet Akın; "Bizde tıpkı Özlem hanım gibi yasaları uyguluyoruz"
Ümmet Akın; "Bizde tıpkı Özlem hanım gibi yasaları uyguluyoruz"

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik Belediyesi sorumluluk sahasına asılan yol yapımı pankartlarına ceza kesilmesine açıklık getirdi.
Akın, "2016 Haziran ayında Germencik Belediyesi olarak astığımız yol bilgilendirme pankartları için şahsım adına Aydın Büyükşehir Belediyesi toplam 12 bin TL para cezası kesmişti. Üstelik bununla kalmayıp 12 bin liralık ceza işlemini 5 kez işleme koyarak şahsi hesabıma 60 bin TL haciz işlemi yapmıştır. Evet, asıl iş bilmezlik ve tirajı komik olay budur. Biz de tıpkı Özlem Hanım gibi yasaların bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz" dedi.
Başkan Akın, "Geçtiğimiz hafta Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemiz sorumluluk alanındaki yollara, yol yapım çalışması tabelaları asılmıştı. Kendi sorumluluk sahamızda bulunan yolların yapımını Germencik Belediyesi olarak biz tamamladık. Ancak Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu bize ait olan yollarda algı yaratmaya çalışarak amacının dışında kullanılan tabelalar asmıştır. Yaptıkları sadece bir yola 3 adet pankart asarak bizim yaptığımız yol çalışmasını örtmeye çalışmaları da ayrı bir tartışma konusu. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü de tıpkı Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında yaptığı gibi görevlerini yerine getirerek tabelaların kaldırılması ve sorumluluk alanı ihlalinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na ceza kesti" dedi.
Açıklamasına devam eden Akın, "Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi algı operasyonu ile vatandaşı yanıltmaya yönelik çalışmalarını ve haberlerini sürdürmeye devam ediyor. 2016 yılı Haziran ayında Büyükşehir Belediyesi şahsıma 3 adet 4 bin liralık toplamda 12 bin lira ceza keserek tirajı komik olaya imza atmışlardı. Bu üslubu Özlem Çerçioğlu'ndan gördük. Madem ki yapılan bu hareket iş bilmezlik olarak algılanıyor. O halde soruyorum, iş biliyordunuz da neden 2016 yılının Haziran ayında Germencik Belediyesi olarak asılan yol çalışmaları bilgilendirme pankartları için şahsıma ceza kestirdiniz? Asıl tirajı komik ve iş bilmezlik geçen yıl Haziran ayında yaşanmıştır" dedi.
(OD-MB-Y)

26.07.2017 13:14:25 TSI
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