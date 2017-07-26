ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas'ta bir günde 14 deprem meydana geldi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:13
Milas'ta bir günde 14 deprem meydana geldi

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Gökova Körfezi'nde 21 Temmuz Cuma günü saat 01.31`de meydana gelen, Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere bir çok il ve ilçede hissedilen 6.6 şiddetindeki depremin ardından, Milas merkezli depremler meydana gelmeye başladı. Bodrum depreminden sonra Milas'ın 10 ayrı mahallesinde deprem meydana geldi. 3.4 ile 1.4 şiddetleri arasında meydana gelen 21 ayrı depremin 14'ü, 25 Temmuz Salı günü gerçekleşti.
Gökova Körfezi içinde Bodrum'un Bitez Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre kadar uzaklıkta denizde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Gökova Körfezi başta olmak üzere Bodrum'da sık sık artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. İlçemizden de hissedilen bu depremler vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre ilçemizden de hissedilen depremlerin bir bölümünün artçı değil, ilçemizde merkezli ayrı depremler olduğu tespit edildi.
21 - 26 Temmuz tarihleri arasında ilçemiz Beyciler, Demirciler, Kuzyaka, Karacahisar, Hasanlar, Fesleğen, Söğütçük, Korucuk ve Derinci mahalleleri merkezli en büyüğü 3.4 en küçüğü ise 1.4 şiddetinde 21 ayrı deprem meydana geldi. En fazla deprem ise 25 Temmuz Salı günü Beyciler, Demirciler, Kuzyaka ve Fesleğen bölgesinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre 21 - 26 Temmuz tarihleri arasında Beyciler mahalle merkezli en büyüğü 3.4 en küçüğü 1.9 olmak üzere 5 deprem, Demirciler mahalle merkezli en büyüğü 2.6, en küçüğü 2.0 olmak üzere 3 deprem, Kuzyakaya mahalle merkezli en büyüğü 2.6, en küçüğü 2.5 olmak üzere 2 deprem, Karacahisar mahalle merkezli en büyüğü 1.9, en küçüğü 1.4 olmak üzere 2 deprem, Fesleğen mahalle merkezli en büyüğü 2.7, en küçüğü 1.6 olmak üzere 4 deprem meydana geldi. Aynı tarihler arasında ayrıca Hasanlar mahalle merkezli 2.3, Söğütçük mahalle merkezli 2.0, Korucuk mahalle merkezli 1.7, Derince mahalle merkezli 2.1 ve Çiftlikköy mahalle merkezli 2.0 şiddetinde deprem oluştu.
(ÇP-MB-Y)

26.07.2017 13:14:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Köyceğiz'de engelli aracı şarj istasyonu kuruldu
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE ENGELLİ ARACI ŞARJ İSTASYONU KURULDU
Sokak hayvanları için takılan sulukların kırılmasına tepki
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN TAKILAN SULUKLARIN KIRILMASINA TEPKİ
Bağyaka Bakımevinde eğitim yazında devam ediyor
YEREL

BAĞYAKA BAKIMEVİNDE EĞİTİM YAZINDA DEVAM EDİYOR
Karadere'nin hatları yenileniyor
YEREL

KARADERE'NİN HATLARI YENİLENİYOR
Milas'ta öğrenci servisleri değerlendirildi
YEREL

MİLAS'TA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
Muğla Büyükşehirin sanata ve sanatçıya desteği sürüyor
YEREL

MUĞLA BÜYÜKŞEHİRİN SANATA VE SANATÇIYA DESTEĞİ SÜRÜYOR
İdil Biret, gladyatörler kentinde konser verecek
YEREL

İDİL BİRET, GLADYATÖRLER KENTİNDE KONSER VERECEK
Milas'ta şüpheli araçtan pompalı tüfek çıktı
YEREL

MİLAS'TA ŞÜPHELİ ARAÇTAN POMPALI TÜFEK ÇIKTI
Milas'ta zincirleme trafik kazası; 5 yaralı
YEREL

MİLAS'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 5 YARALI
Sandalet ustası teknolojiye direniyor
YEREL

SANDALET USTASI TEKNOLOJİYE DİRENİYOR