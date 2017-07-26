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Milas'ta bir günde 14 deprem meydana geldi



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Gökova Körfezi'nde 21 Temmuz Cuma günü saat 01.31`de meydana gelen, Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere bir çok il ve ilçede hissedilen 6.6 şiddetindeki depremin ardından, Milas merkezli depremler meydana gelmeye başladı. Bodrum depreminden sonra Milas'ın 10 ayrı mahallesinde deprem meydana geldi. 3.4 ile 1.4 şiddetleri arasında meydana gelen 21 ayrı depremin 14'ü, 25 Temmuz Salı günü gerçekleşti.

Gökova Körfezi içinde Bodrum'un Bitez Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre kadar uzaklıkta denizde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Gökova Körfezi başta olmak üzere Bodrum'da sık sık artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. İlçemizden de hissedilen bu depremler vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre ilçemizden de hissedilen depremlerin bir bölümünün artçı değil, ilçemizde merkezli ayrı depremler olduğu tespit edildi.

21 - 26 Temmuz tarihleri arasında ilçemiz Beyciler, Demirciler, Kuzyaka, Karacahisar, Hasanlar, Fesleğen, Söğütçük, Korucuk ve Derinci mahalleleri merkezli en büyüğü 3.4 en küçüğü ise 1.4 şiddetinde 21 ayrı deprem meydana geldi. En fazla deprem ise 25 Temmuz Salı günü Beyciler, Demirciler, Kuzyaka ve Fesleğen bölgesinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre 21 - 26 Temmuz tarihleri arasında Beyciler mahalle merkezli en büyüğü 3.4 en küçüğü 1.9 olmak üzere 5 deprem, Demirciler mahalle merkezli en büyüğü 2.6, en küçüğü 2.0 olmak üzere 3 deprem, Kuzyakaya mahalle merkezli en büyüğü 2.6, en küçüğü 2.5 olmak üzere 2 deprem, Karacahisar mahalle merkezli en büyüğü 1.9, en küçüğü 1.4 olmak üzere 2 deprem, Fesleğen mahalle merkezli en büyüğü 2.7, en küçüğü 1.6 olmak üzere 4 deprem meydana geldi. Aynı tarihler arasında ayrıca Hasanlar mahalle merkezli 2.3, Söğütçük mahalle merkezli 2.0, Korucuk mahalle merkezli 1.7, Derince mahalle merkezli 2.1 ve Çiftlikköy mahalle merkezli 2.0 şiddetinde deprem oluştu.

(ÇP-MB-Y)



26.07.2017 13:14:45 TSI

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