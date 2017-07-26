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Süleymanpaşa'nın çocukları tatillerini müzik öğrenerek geçiriyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği ve 20 branşta yaklaşık bin 700 öğrencinin eğitim gördüğü yaz kursları, hız kesmeden devam ediyor. 100. Yıl Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ve ağustos ayı sonuna kadar sürecek olan yaz kurslarının müzik branşları ise öğrencilerin ilgi odağı oldu.

8 haftalık periyotları kapsayan yaz kursları bünyesinde müzik ana dalında keman, piyano, gitar ve vurmalı çalgılar (bateri) kursları veriliyor. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Yaz kursları bünyesinde açılan keman kursunda 57, piyanoda 81, gitarda 99 ve bateride ise 26 öğrenci müziğin temelleri ve enstrüman çalma eğitimi alıyor.



"Amacımız Süleymanpaşa'da nitelikli bir nesil yetiştirmek"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yaz kurslarının bu yıl gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eşkinat, "Yaz kurslarımız, Süleymanpaşa'da nitelikli nesil yetiştirme projemizin önemli basamaklarından biri. Bu yaz 20 farklı branşta çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Çok sayıda spor dalında olduğu gibi müzik branşlarında da kurslarımız var. Çocuklarımıza bu kurslarda temel müzik bilgisi, solfej, nota okur-yazarlığı eğitiminin yanı sıra seçtikleri bir enstrümanla ilgili temel çalma bilgisi eğitimi veriyoruz. 263 öğrencimiz enstrüman kurslarımıza kayıt yaptırdı ve şuan eğitimlerine devam ediyorlar. Tabi ki iki aylık bir süreçte kapsamlı bir enstrüman eğitimi vermek mümkün değil ancak burada eğitim alan öğrencilerimiz dilerlerse okul döneminde yıl boyunca hafta sonları eğitim veren belediye konservatuvarımızda eğitimlerini sürdürebilecek" diye konuştu.

(HLD-Y)



26.07.2017 13:14:49 TSI

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