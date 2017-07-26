YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas'ta şüpheli araçtan pompalı tüfek çıktı

Milas'ta şüpheli araçtan pompalı tüfek çıktı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Akkent kontrol noktasında yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Akkent Polis Kontrol Noktası'nda genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saat 21.00 sıralarında Söke'den, Bodrum istikametine gitmek isteyen bir araçtan şüphelenen KOM ekipleri, aracı durdurarak incelemede bulundu.

Durdurulan araç içerisinde bulunan 2 kişi üzerinde arama yapıldı.

Araçta bulunan yabancı uyruklu bir kadının çantasında yapılan aramada; 100 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve bir adet ruhsatsız pompalı tüfek; erkek şüphelide ise 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli kadının, Türkiye vizesinin bitmesi nedeniyle sınır dışı edileceği öğrenildi.

(DL-MB-Y)



26.07.2017 13:15:12 TSI

NNNN

