ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas'ta şüpheli araçtan pompalı tüfek çıktı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:13
Milas'ta şüpheli araçtan pompalı tüfek çıktı
Milas'ta şüpheli araçtan pompalı tüfek çıktı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Akkent kontrol noktasında yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Akkent Polis Kontrol Noktası'nda genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre; dün akşam saat 21.00 sıralarında Söke'den, Bodrum istikametine gitmek isteyen bir araçtan şüphelenen KOM ekipleri, aracı durdurarak incelemede bulundu.
Durdurulan araç içerisinde bulunan 2 kişi üzerinde arama yapıldı.
Araçta bulunan yabancı uyruklu bir kadının çantasında yapılan aramada; 100 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve bir adet ruhsatsız pompalı tüfek; erkek şüphelide ise 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca şüpheli kadının, Türkiye vizesinin bitmesi nedeniyle sınır dışı edileceği öğrenildi.
(DL-MB-Y)

26.07.2017 13:15:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Köyceğiz'de engelli aracı şarj istasyonu kuruldu
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE ENGELLİ ARACI ŞARJ İSTASYONU KURULDU
Sokak hayvanları için takılan sulukların kırılmasına tepki
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN TAKILAN SULUKLARIN KIRILMASINA TEPKİ
Bağyaka Bakımevinde eğitim yazında devam ediyor
YEREL

BAĞYAKA BAKIMEVİNDE EĞİTİM YAZINDA DEVAM EDİYOR
Karadere'nin hatları yenileniyor
YEREL

KARADERE'NİN HATLARI YENİLENİYOR
Milas'ta öğrenci servisleri değerlendirildi
YEREL

MİLAS'TA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
Muğla Büyükşehirin sanata ve sanatçıya desteği sürüyor
YEREL

MUĞLA BÜYÜKŞEHİRİN SANATA VE SANATÇIYA DESTEĞİ SÜRÜYOR
İdil Biret, gladyatörler kentinde konser verecek
YEREL

İDİL BİRET, GLADYATÖRLER KENTİNDE KONSER VERECEK
Milas'ta bir günde 14 deprem meydana geldi
YEREL

MİLAS'TA BİR GÜNDE 14 DEPREM MEYDANA GELDİ
Milas'ta zincirleme trafik kazası; 5 yaralı
YEREL

MİLAS'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 5 YARALI
Sandalet ustası teknolojiye direniyor
YEREL

SANDALET USTASI TEKNOLOJİYE DİRENİYOR