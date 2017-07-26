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Diyarbekirspor'dan iki transfer



DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, dış transferde 2 futbolcuyu kadrosuna katı. Yeşil kırmızılı ekip, Amed Sportif Faaliyetler forması altında önemli Başarlara imza atan Ercüment Balıkçı ve Beylerbeyispor'un başarılı savunma oyuncusu Gökhan Çıra'yı kadrosuna kattı.

Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, genç futbolcu Gökhan Çıra ile 3 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, sağ bekte görev yapan futbolcunun 16 Şubat 1996 Tokat doğduğu ve bu oyuncunu Beylerbeyispor'da profesyonellik kariyerine ilk adımını attığı vurgulandı. Açıklamada, futbolcunun Fatsa Yaşam Spor, Altınordu Belediyespor, Sosyasor Gençlik, Galatasaray A.Ş., ve Beylerbeyispor da forma giydiği belirtildi. Açıklamada, bu futbolcunun toplam 9 golü bulunduğu kaydedildi.



Ercüment'ten 2 yıllık imza

Önceki gün yapılan görüşmelerin ardından ise Ercüment Balıkçı kendisini iki yıllığına Diyarbekirsporlu yapan imzayı attı. Atılan imzaların ardından Ercüment Balıkçı, Diyarbekirpor'un Ankara Kızılcahamam'da devam eden yeni sezon hazırlık kampına katılarak, çalışmalara başladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetlerin uzun yıllar başarıyla formasını giyen Ercüment Balkıçı, 7 Ağustos 1989'da Ankara Keçiören'de dünyaya geldi. Aktif futbol yaşantısına Keçiören Sportif A.Ş de başlayan deneyimli futbolcu, burada profesyonelliğe geçiş yaptı. Keçiören Sportif A.Ş., Kırıkhanspor, Sarıyer ve Amed Sportif Faaliyetler'de görev yapan Ercüment Balıkçı, fileleri tam 10 kez havalandırdı.



Yeni hedef şampiyonluk

Diyarbekirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Ercüment Balıkçı, burada şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Balıkçı, şöyle dedi:

"Uzun yıllar yaşadığım bir kentin başka bir takımıyla anlaştım. Bildiğim ve yakinen tanıdığım bir kulübe geldim. Burada yabancılık çekmiyorum. Çünkü önceki kulübümde birlikte oynadığım arkadaşlarım da var. İnşallah uzun yıllardır şampiyonluk özlemi çeken Diyarbekirspor'un bu özlemine son veririz. Hedefim takım arkadaşlarımla birlikte Diyarbekirspor'u şampiyon yapmaktır."

Diyarbekirspor'la anlaşamaya varan Göhkan Çıra da yeni takımının hedefine uygun bir futbol sergileyeceğini ifade etti. Çıra, "Yeni takımım Diyarbekirspor ile 3 senelik sözleşme imzaladım. Allah utandırmasın. Her iki taraf içinde hayırlı olur inşallah. Hedef şampiyonluk'' dedi.

(İHA-MP-Y)



26.07.2017 13:15:31 TSI

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