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Antalya'dan Beyrut'a ticaret köprüsü

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:14
Antalya'dan Beyrut'a ticaret köprüsü
Antalya'dan Beyrut'a ticaret köprüsü

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB), kentin ticaret hacmini artırmak için Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a bilgilendirme ve tetkik gezisi gerçekleştirdi.
Antalya Ticaret Borsası yönetimi, meclis üyelerinden oluşan heyet, tarımsal ticaretin geliştirilmesi amacıyla Beyrut'a bilgilendirme ve tetkik gezisi gerçekleştirdi. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü'nün katıldığı iş gezisinde ATB Heyeti, ilk olarak Beyrut Hali'ne ziyarette bulundu. Beyrut Hal'inde incelemelerde bulunan ATB heyeti, özellikle yaş meyve sebze alanında iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için Hal'deki tüccarlarla görüşmeler gerçekleştirdi.
ATB Başkanı Ali Çandır başkanlığındaki heyet, Lübnan Tarım Gıda Ticaret Derneği Başkanı Arslan Sinno'yu ziyaret etti. Beyrut Ticari Ateşesi Elie Reaidy'in de bulunduğu ziyarette, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için neler yapılabileceği konuşuldu. Heyetler arası ikili görüşmelerin gerçekleştiği ziyarette tıbbi aromatik bitkiler, hububat, yaş meyve ve sebze, canlı hayvan ticareti gündeme geldi.

"Amaç ticareti geliştirmek"
ATB Başkanı Çandır, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çalıştıklarını söylerken, Antalya'nın tarım ürünlerinin Lübnan halkının damak tadına sunmak istediklerini bildirdi. Çandır, "Üyelerimizin ticaret hacmini geliştirecek çalışmalar yürütüyoruz. Beyrut'ta gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmeler de bunun altyapısını oluşturacak" dedi. Lübnan Tarım Gıda Ticaret Derneği Başkanı Arslan Sinno, Mersin ve Adana ile yoğun ticari ilişkileri bulunduğunu Antalya ile de ticari ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini bildirdi.

YÖREX'e davet
Ali Çandır ziyarette, 13-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda Lübnan'ın yöresel ürünlerini de görmek istediklerini söylerken, YÖREX'e davette bulundu. Çandır, YÖREX'te Lübnan'a 100 metrekare yer tahsisinde bulunabileceklerini söyledi.
ATB Başkanı Çandır, ziyaretlerde Zeytinpark ürünlerinden oluşan paket hediye ederken, Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark'la ilgili bilgiler verdi.
Beyrut'ta teknik incelemelerde bulunan ATB heyeti, ticari ve kültürel merkezlere de ziyaretler gerçekleştirdi.
(SÇ-SÇ-Y)

26.07.2017 13:16:12 TSI
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