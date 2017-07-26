YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akdeniz'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Akdeniz'de asfalt çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, mahallelerdeki asfalt yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesinin yol açma, yol düzenleme, refüj, kaldırım ve asfalt yapım çalışmaları kent merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde eşzamanlı olarak programlı bir şekilde sürdürülüyor. Belediye Fen İşlerine bağlı ekiplerince, son 10 günde Puğ Karacadağ, Parmakkurdu, Yanpar ve Huzurkent mahallelerinde yol açma, düzenleme, kaldırım ve asfalt çalışmaları yapıldı. Fen İşleri'ne bağlı ekiplerince, kaldırım ve asfalt altyapısının tamamlandığı kent merkezinde bulunan Mesudiye Mahallesinde de 5103, 5105, 5107, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5117, 5120, 5121 ve 5122 nolu sokaklarda kaplama asfalt ve yama çalışması yapıldı. Ekipler, son olarak yol ve kaldırım düzenlemesi bitirilen Camişerif Mahallesi 5227, 5246, 5248 ,5250 ve 5256 nolu sokaklarda asfalt yapım çalışmalarını da tamamladı. Ekipler ayrıca Çankaya Mahallesinde bulunan 108. Cadde ile, 4721, 4725, 4726, 4727, 4728, 4730, 4734 ve 4736 nolu sokaklarda kaldırım ve kilittaşı yol çalışmalarını da geçen hafta tamamladı. Ancak, Çankaya mahalle muhtarı ve vatandaşların talebi doğrultusunda yeniden başlatılan çalışmalar kapsamında 4738 nolu sokakta kaldırım çalışmaları tamamlanırken, 4740, 4725 ve 4721 nolu sokakların bir bölümüne kilitli parke taşı döşemesi devam ediyor. Bu sokaklarda halen hızla sürdürülen çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Camişerif Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi, esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Başkan Pamuk, ilçe sınırları içinde asfaltsız, kaldırımsız ve yol sorunu yaşayan tek bir mahalle kalmayıncaya dek çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Akdeniz Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanları halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Yazın toz ve toprakla boğuşan, kışın da çamur ve sular içinde kalan mahallelerimizi bu dertlerden kurtarmak için programlı bir çalışma sürdürüyoruz.Ekiplerimizin mahallelerde tespit ettiği mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın yol açma, yol düzenleme, kaldırım, refüj ve asfalt yapım çalışmalarımız, bütün mahallelerimizdeki asfalt ve kaldırım ihtiyacı bitene kadar devam edecektir" dedi.

(KRY-Y)



26.07.2017 13:17:10 TSI

NNNN

