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Başkan Yılmaz'dan önemli açıklamalar

- Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı kahvaltıda ağırladı

- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:

- "Daha fazla üretmemiz lazım. Ekonomiyi büyütmezsek bir yerde tıkanıp kalacağız"

- "Kömürcü arkadaşlara buradan sesleniyorum. Kendinize yer bulun"

- "Metruk, sıvasız ve boyasız binaları gece kalkıp darmadağın edesim geliyor"



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, sanayi bölgelerindeki kömürcülere seslenerek, "Kendinize yer bulun" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve meclis üyelerini kahvaltıda ağırladı.



"Tekkeköy tarihinin en büyük değişimi ve dönüşümünü yaşadı"

İlçede yapılan hizmetler ve değişiklikler hakkında Başkan Yılmaz'a ve meclis üyelerine bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Ben samimi bir şey söylemek istiyorum. 3 yıl içerisinde Tekkeköy ilçesi tarihinin en büyük değişimini ve dönüşümünü yaşadı. Ben bu görevi bize layık görenlere mahcup olmadığımıza inanıyorum. Zaten temenni olarak da yalnızca bunu söylüyoruz. Allah bizleri bu yüklendiğimiz görevde mahcup etmesin. İlçemiz, şehrimiz ve ülkemizle alakalı her türlü bilgi ve gelişmeyi bizlere fazlasıyla verebilecek olduğuna inandığımız Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a, toplantımıza katıldığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Şehrin ekonomisini büyütmemiz lazım"

Daha sonra konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Burada yapılan bir şey varsa bunları şehir halkıyla birlikte yaptık. Bu şehir şehircilik adına öyle bir noktaya geldi ki, artık bu şehir geldiği noktadan devam etmek zorunda olduğu gelecek trendinde de, şehir ekonomisini büyütme mecburiyetine geldi. Bu şehir daha fazla ihracat yapmak zorunda. Bu şehir spor şehri oldu. İnşallah şimdi de yeni Sağlık Bakanımızla birlikte sağlık şehri de olacak. Şehir hastanesini süratle inşa etmemiz gerekiyor. Onun yanında adli tıpı süratle inşa etmemiz gerekiyor. Sağlık sektöründe varsa tekleyen tökezleyen taraflarımız, bunları hemen revize edip büyütmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanımızın Samsun'dan seçilmiş olmasını ben büyük bir şans olarak değerlendiriyorum. Farkındaysanız kaç senedir spora kilitlendik. Olimpiyatla ilgili de büyük bir sportif alt yapı inşa ettik. Bu sportif altyapının da maliyeti aşağı yukarı 550 milyon TL civarında. Bu geçtiğimiz 3 senede oldu. Sadece Tekkeköy ilçemize yapılan stadyum 150 milyon TL'ye yapıldı. Bizim yerel yönetim olarak şehrin ekonomisini büyütmeye yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Bizim direkt ekonomiye katkı verecek olan ihracatımızı büyütecek yollar bulmalıyız. Daha fazla üretmemiz lazım. Yatıp kalkıp bunlarla ilgili olayları konuşmamız lazım. Belediyelerin asli işi bu değil gibi görünse de asli işiniz artık bu olsun. Öbür işler zaten yürüyecek. Onlar yürüse bile ekonomiyi büyütmezsek bir yerde tıkanıp kalacağız. Gelişmeyen ekonomide bu alt yapı tesislerinin varlığının çok fazla bir önemi yok" şeklinde konuştu.



"Kömürcü arkadaşlar kendilerine yer bulsun"

Sanayi tesisleri yapabilmek için kıvranarak yer arandığını ve sanayi tesislerinin içerisinde bulunan kömürcülerin bulundukları yerden çıkarılması gerektiğini belirten Başkan Yılmaz, "Artık bitti. Kömürcü arkadaşlara buradan sesleniyorum. Kendinize yer bulun. Ben sanayi üretimiyle ilgili katma değeri yüksek bir takım şeyler üretmek için yer ararken bu sanayi tesislerinin içerisindeki kömürcülere verilen bir takım ruhsatların artık devri bitti. Kömürcü arkadaşlarımız kim olursa olsun hepsi bize gelsin beraber konuşup beraber istişare edelim. Ama sanayi içerisinde kömürü eleme devri bitti. Artık deniz bitti, yok. Bize ne kalkınmasından bahsediyorsun derler" ifadelerini kullandı.



"Gece kalkıp darmadağın edesim geliyor"

Tekkeköy ilçesinin ismi hakkında da açıklamaya yapan Yılmaz, "Elimde olsa da ismini değiştirsem. Ne köyü. Tekkeköy Samsun'un bana göre yıldızı haline geldi. Köy algısının çok ötesinde bir şehir olma yolunda ilerliyor Tekkeköy ilçesi. Tekkeköy'den isteğim şu: Metruk, sıvasız ve boyasız bina olmasın burada. Yemin ederim gece kalkıp gidip darmadağın edesim geliyor orayı. Böyle bir şey olamaz. Ya hu 'ev benim tapusu benim' tamam da o evi alıp mezara götüremem ya. Onun için onu kimseyi rahatsız eder bir konumda tutmaya hakkım yok" açıklamasında bulundu.



"Samsun'a ikinci üniversite lazım"

FETÖ operasyonları kapsamında Canik Başarı Üniversitesinin kapatıldığını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Bazı şehirlerde iki ve ya üç tane üniversite var. Devlet üniversitelerinden bahsetmiyorum. İkinci bir özel üniversite ile ilgili konuda çağrıda bulunuyorum. Tüm yatırımcılara kapımız açık. Üniversite yapma niyetlerini ortaya koydukları takdirde bütün imkanlarımızla yardımcı oluruz. Ben bu şehirde ikinci bir üniversiteyi önemsiyorum" dedi.

(ŞB-SLH-Y)



26.07.2017 13:19:10 TSI

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