Şehitkamil'in olanakları kadınları mutlu ediyor

- Kadınlar, resim yaparak stres atıyor

- Kadınlar ilkokul çocukları gibi sevinçle kursa geliyorlar



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesinin olanaklarından yararlanan kadınlar resim yaparak stres atıp çocuklar gibi seviniyorlar.

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Resim Kursu'na katılan kadınlar, boş vakitlerini resim yaparak değerlendirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getiren kadınlar, resim yaparak gündelik sorun ve sıkıntılardan uzaklaştıklarını anlattı. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hanımlar Lokalindeki resim kursuna katılan kadınlar, resim yaparak üzerlerindeki negatif enerjiden, sorun, sıkıntı ve stresten kurtulduklarını anlattı. Yaptıkları eserlerin kendileri ve sevdikleri için mutluluk kaynağı olduğunu kaydeden kadınlar, ürettikleri eserleri yıl sonu sergisinde sergileyecekleri bilgisini verdi. Kadınlar, sergiledikleri eserlerin satışından elde edilen gelirle kendi aile bütçelerine katkı yapabildiklerini paylaştı. Resim yapmanın kendilerine çok iyi geldiğini belirten kadınlar, boş vakitlerini değerlendirebilmelerine olanak sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

"Resim yapmak her zaman hayalimdi"

Ev hanımı olan 2 çocuk annesi Pelin Bulgur, resim yapmayı her zaman arzuladığını ve bu hayalini gerçekleştirdiği için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Resim yapma hayalinin Hanımlar Lokalinde hayat bulduğuna değinen Pelin Bulgur, "Hayatım, hep koşturmaca ile geçti ve geçmeye de devam ediyor. Bu arada kendime de vakit ayırmak istedim. Yağlı boya resim yapmak, her zaman hayalimdi. Böyle bir olanağı da bulduğum için çok mutluyum. Buraya hakikaten severek geliyorum. Buradaki vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Buradayken kafamdaki kargaşanın geçtiğini hissediyorum. Kendimi burada çok daha mutlu hissediyorum. Yağlı boya tablo yaptığınız anda hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Sadece resme odaklanıyorsunuz. Huzurlusunuz, mutlusunuz, arkadaşlıklar çok güzel. Hocalarımız bizi çok güzel yönlendiriyor, vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Yağlı boya resim yapmayı seven tüm hanımları buraya davet ediyorum. Bize böyle bir ortamı, olanağı sağladığı için Şehitkamil Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyuz, huzurluyuz"

Emekli Öğretmen olan Canan Bahadır da uzun yıllar resim yapmayı istediğini, 45 yıl sonunda da bu arzusunu yerine getirebildiği için memnun olduğunu vurguladı. Kursa ilkokul çocukları gibi sevinçle gittiğini paylaşan Canan Bahadır, "Uzun süredir hep resim yapmak arzusundaydım. Ama imkanlar olmadı. Çocuklarımın olması, işimin olması dolayısıyla bu arzumu yerine getiremedim ama 45 sene sonra bu imkana kavuştuğum için çok mutluyum. Resim yapmayı çok seviyorum. Ortamımız çok çok güzel. Sıkıntılı duygularla girdiğimiz kapıdan sevinçli bir ortama giriyoruz. Bu ortamdan sağlıklı bir şekilde çıkıyoruz. Buraya ilkokul çocukları gibi sevinçle canla başla koşarak geliyoruz. Elimize fırçayı aldığımızda bütün sıkıntılarımızı unutuyoruz. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Katkılarından dolayı Şehitkamil Belediyemize, Başkanımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Arkadaşlık ve ortam çok güzel"

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Resim Kursundaki ortama ilişkin konuşan 3 çocuk annesi Arzu Oğuz, "Buraya geldiğim için çok memnunum. Uzun süreli bir çalışma hayatından sonra resim yapmak bana çok iyi geldi. 3 erkek çocuğu annesiyim. Sağ olsunlar, çocuklarım da beni destekliyor. Burada huzur buluyorum. Arkadaşlık ve ortam çok güzel. Yeni arkadaşlar edindik. Ben, her gün buradayım. Burada diğer kurslara da katılıyorum. Haftanın her günü burada olmaktan çok memnunum" diye konuştu.

26.07.2017 13:21:19 TSI

