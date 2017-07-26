ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Baran, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:20
Başkan Baran, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
Başkan Baran, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, her fırsatta ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinliyor.
Körfez'de esnafları ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Hayal ettiğimiz şehri birlikte inşa edelim. Vatandaşlarımız, esnaflarımız ve STK'larımız ile omuz omuza vererek şehrin itibarını daha da yükseğe çekiyoruz. Körfez, yaşadığımız ve yaşamak istediğimiz bir şehir. Birlikte inşa edeceğiz. Güçlü, halkın katılımını esas alan bir anlayışla oluşturulan Kent Konseyimiz bu konuda önemli bir görev üstleniyor. Amaç ve hedef; daha güzel bir Körfez. Biz de sokakta vatandaşlarımız ve esnafımızın fikirlerini alıyoruz. Ve aldığımız her öneriyi dikkatlice dinleyerek, incelettiriyorum" dedi.
(UK-GY-Y)

26.07.2017 13:21:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bozdemir yine birinci
YEREL

BOZDEMİR YİNE BİRİNCİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör ile mücadeleye ara vermiyor
YEREL

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR İLE MÜCADELEYE ARA VERMİYOR
Kardeş Halisdemir, ''Çukurkuyu'ya yaptıklarınız için teşekkür ederiz''
YEREL

KARDEŞ HALİSDEMİR, ''ÇUKURKUYU'YA YAPTIKLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ''
Trabzonlular Darıca'da coşku dolu anlar yaşattı
YEREL

TRABZONLULAR DARICA'DA COŞKU DOLU ANLAR YAŞATTI
Geleceğin şampiyonları bu havuzlarda yetişecek
YEREL

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI BU HAVUZLARDA YETİŞECEK
Körfez'de mezarlık yolları yenilendi
YEREL

KÖRFEZ'DE MEZARLIK YOLLARI YENİLENDİ
Sarnıç Han'da satışlar başladı
YEREL

SARNIÇ HAN'DA SATIŞLAR BAŞLADI
Nusretiye Mahallesi'nin sokakları asfaltlandı
YEREL

NUSRETİYE MAHALLESİ'NİN SOKAKLARI ASFALTLANDI
Kartepe'de iş güvenliği ve ilk yardım eğitimi verildi
YEREL

KARTEPE'DE İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ
Başkan Doğan, Kezban Teyze'ye geçmiş olsun ziyaretine gitti
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, KEZBAN TEYZE'YE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE GİTTİ
İZMEK'in etkinlikleri devam ediyor
YEREL

İZMEK'İN ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Kartepe atla terapi merkezi inşaatı yükseliyor
YEREL

KARTEPE ATLA TERAPİ MERKEZİ İNŞAATI YÜKSELİYOR
Süleymaniye'den Başkan Doğan'a teşekkür
YEREL

SÜLEYMANİYE'DEN BAŞKAN DOĞAN'A TEŞEKKÜR