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Başkan Baran, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, her fırsatta ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinliyor.

Körfez'de esnafları ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Hayal ettiğimiz şehri birlikte inşa edelim. Vatandaşlarımız, esnaflarımız ve STK'larımız ile omuz omuza vererek şehrin itibarını daha da yükseğe çekiyoruz. Körfez, yaşadığımız ve yaşamak istediğimiz bir şehir. Birlikte inşa edeceğiz. Güçlü, halkın katılımını esas alan bir anlayışla oluşturulan Kent Konseyimiz bu konuda önemli bir görev üstleniyor. Amaç ve hedef; daha güzel bir Körfez. Biz de sokakta vatandaşlarımız ve esnafımızın fikirlerini alıyoruz. Ve aldığımız her öneriyi dikkatlice dinleyerek, incelettiriyorum" dedi.

(UK-GY-Y)



26.07.2017 13:21:57 TSI

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