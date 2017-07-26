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Kızılay başkan ve yöneticileri genel kurul çağrısı yaptı



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SAKARYA (İHA) - Kızılay'da kapatılan 319 şubenin başkan ve yöneticileri, Genel Merkeze Noter aracılığıyla ihtar çekerek olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı.

Kızılay genel merkez delegeleri, ülke genelinde 319 şubesini kapatarak tepki toplayan Genel Merkezin hukuka aykırı keyfi tutumunu sürdürmesi, usulsüz olarak şubeleri kapattığı, kuruma ulaşılabilirliğin önünün tıkandığı gerekçesiyle Noter'den ihtar çekerek genel merkez yönetimine olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Sakarya'da da kapatılan 9 şubenin delegeleri, İsmail Ergül öncülüğünde bir araya gelerek, 5. Noteri aracılığıyla genel merkeze ihtarda bulundu. Delegeler, "Ülkemizin güzide kurumu olan Kızılay'da son günlerde hepimizi üzen gelişmeler yaşanıyor. Şubelerimiz sözde küçülmeye gidileceği gerekçesiyle kapatılıyor. Kızılay hiçbir siyasi ve ideolojik görüşün hâkimiyetinde değildir. Bu hareketin altında herkes gönüllük esasına göre hizmet eder ve hiçbir beklentisi olmaz. Hiçbir yöneticimiz, üyemiz, maaş, ödenek, harcırah gibi ödemeler almaz. Bilakis yöneticilerimiz cebinden harcar ve hayırseverler ile kurum arasında şefkat eli olur. Kızılay'ın her bir üyesi vatanına, milletine, devletine bağlı Kızılay sevdalısı gönül erleridir" dedi.

Kızılay çatısı altında bilinçsiz bir şekilde usulsüzlükler yapıldığı iddia eden delegeler, "Biz kurumumuzun itibarını düşünerek hareket ediyoruz. Genel Merkeze çağrımızdır; Gelin delegeler önünde, göreve geldiğiniz bu kısa sürede yaptığınız yanlışların hesabını verin. Zararın neresinden dönülürse kardır" açıklamasında bulundular.

(RŞ-GY-Y)



26.07.2017 13:22:36 TSI

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