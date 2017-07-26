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Muş'ta temel atma töreni



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan sevgi evleri binasının temeli törenle atıldı.

İstasyon Caddesi eski yetiştirme yurdu yerinde yapılacak binanın temel atma törenine Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, yıkılan yetiştirme yurduna dikkat çekerek, burada kalmanın geçmiş şartlarına göre ayrıcalık olduğunu söyledi. Başkan Asya, "Çünkü devletin, kimsesizlerin kimsesi olması noktasında güzel bir yurttu. Fakat gün geçtikçe bu hizmet sevgi evlerine, evde koruyucu aile, engellisine, yatalak hastasına bakan bir devlette yaşamış olmanın sevincini yaşıyoruz. Temelini atacağımız sevgi evlerinin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını vesile ederim" dedi.

Vali Aziz Yıldırım ise, yetiştirme yurtlarının 1920'li yıllarda Dar'ul Eytam ismiyle hizmet verdiğini hatırlattı. Sonrasında Çocuk Esirgeme Kurumunun ihdas edildiğini ifade eden Vali Aziz Yıldırım, "1980'den sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olarak aynı kurumun ismi değişti, fonksiyonu biraz daha genişledi. 2011 yılından sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü adı altında aynı bir önceki hizmetleri görmeye devam eden kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bünyesine alındı" dedi.

"Nerelerden nereye geldiğimizi gösterebilmek bakımımdan bu kısacık, önemli noktaları söylemeyi kendime de bir görev bildim" diyen Vali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Daha önce hangi şartlardaydı, devletin koruması altında bulunan çocuklarımız, yavrularımız. Bugün hangi şartlarda barındırılıyorlar ve yine devletin koruması altındalar. Şartlar çok değişti ve çok da güzelleşti. Gönül arzu eder ki, bu çocuklarımız kendi ailelerinin yanlarında kalsınlar. Bu çocuklarımız aile şefkatinin, anne-baba şefkatinin ve yine anne-baba korumasının altında bulunsunlar. Ancak, günümüz şartlarında zaman zaman bu tür evlere, bu tür koruma alanlarına, bu tür koruma tedbirlerine ihtiyacımız oluyor. Bunları da en iyi şekilde devlet olarak vermeye gayret ediyoruz."

Törenin yapıldığı alanda 5 tane çocuk evi yapılacağını ve maliyetinin 3 milyon 800 bin TL olduğunu da ifade eden Yıldırım, "İnşallah bu çocuk evlerinde en çok 10'ar çocuğumuz barınacak. Bu çocuklarımıza fiziki olan bütün imkanlar devletimiz tarafından verilmektedir. Bütün ihtiyaçları, günlük ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Personeliyle kendilerinin korunmaları, temiz bir ortamda yaşamaları sağlanmaktadır. Burada yapılacak olan evlerin Muş'umuza kazandırılmasında emeği geçen tabi ki Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza, il milletvekilimize, benden önce burada görev yapan değerli valimize, hepsine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ancak kendisi de bu yurtlarda yetişip daha sonradan da bu kurumda vazife almak suretiyle tabiri caizse damdan düşmek suretiyle, damdan düşenin halinden anlayan kıymetli müdürümüze de burada sizlerin huzurunda, bir teşekkürü borç biliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından sevgi evlerinin temeli Vali Aziz Yıldırım ve Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından atıldı.

(NA-MSA-Y)



26.07.2017 13:29:23 TSI

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