YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DİKA'dan Yenilikçi Gençlik Merkezi Projesi

DİKA'dan Yenilikçi Gençlik Merkezi Projesi



(Fotoğraflı)



MARDİN (İHA) - Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Ajans'a sundukları "Mardin Yenilikçi Gençlik Merkezi" projesi imzalandı.

DİKA'nın Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ajans'a sunulan "Mardin Yenilikçi Gençlik Merkezi" projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Projenin hayata geçirilmesi için DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin tarafından proje sözleşmesi imzalandı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Projenin amacı Mardin'de gençlerin yenilikçi fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlanması için proje geliştirilmiştir. Proje fikrinin Mardin koşullarına uygun olacak şekilde bir projeye dönüştürülmesi, Ajansımızın Mardin Yatırım Destek Ofisi ile Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Proje daha büyük çapta bir inovasyon kuluçka merkezi veya İş Geliştirme Merkezine (İŞGEM) altyapı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Mardin'in Artuklu Merkez İlçesinde yapımı tamamlanan sosyal ve kültürel olanaklar açısından tam donanımlı olan gençlik merkezinin yenilikçi genç bireylere hitap etmesi sağlanacaktır. Böylece Mardin'de gençlere yönelik olarak yenilikçi proje fikirlerinin deneyimlendiği bir inovasyon merkezi kurulması hedeflenmektedir" dedi.

(BS-MP-Y)



26.07.2017 13:32:47 TSI

NNNN

