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Şehzadeler Belediyesi Aşağıçobanisa'daki halı sahayı yeniledi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Aşağıçobanisa Mahallesinde atıl durumda bulunan halı saha, Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan tadilat çalışmasının ardından yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Şehzadeler Belediyesinin, Aşağıçobanisa Mahallesinde atıl durumda bulunan halı saha tesisinde başlattığı tadilat çalışması tamamlandı. Yeni projelerin yanı sıra eski tesisleri de halkın kullanımına kazandırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yeni projelerin yanı sıra eski ve kullanılamaz durumda ki tesisleri elden geçirerek yeniliyor ve halkımızın hizmetine yeniden sunuyoruz. Bu bağlamda Aşağıçobanisa Mahallemizde atıl durumda bulunana halı sahada bir düzenleme çalışması başlattık. Yaptığımız çalışma ile halı sahanın zemininde bir iyileştirme çalışması gerçekleştirdik. Zemin çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından sahanın zeminine sentetik çim döşemesini gerçekleştirdik. Halı sahanın çevre tel örgüleri ve aydınlatma sistemlerini de yenileyerek daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladık. Atıl durumda bulunana halı sahayı yeniden mahallemizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yenilenen halı sahamız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

(SC-Y)



26.07.2017 13:35:35 TSI

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