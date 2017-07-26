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Antalya Büyükşehir'de görev değişiklikleri



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde genel müdürlük ve daire başkanlıklarında görev değişiklikleri oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nde bazı şirketlerin genel müdürlükleri ile daire başkanlıklarında görev değişiklikleri oldu. ALDAŞ Genel Müdürü olan

ASAT Genel Müdürü Faruk Karaçay'ın yerine Hukuk Müşaviri İbrahim Kurt getirildi. ALDAŞ Genel Müdürlüğü görevini Karaçay'a devreden, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olan Mesut Kocagöz de ANET Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Belediye Ulaşım A.Ş şirketi Genel Müdürlüğü görevine de Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in başdanışmanı Caner Şahinkara getirildi. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Emekli, ilçe Hizmetleri Daire Başkanı İlyas Çopur ile yer değiştirdi. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Ruhiye Sami, vekil olarak görev yaptığı Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı olarak devam edecek. Sami'den boşalan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na, Eğitim Şube Müdürü Timuçin Bayraktar atandı.

(SÇ-SÇ-Y)



26.07.2017 13:38:49 TSI

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