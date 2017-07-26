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Ağrı'da 15 Temmuz anısına Süphan Dağı zirve tırmanışı yapıldı



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı Dağcılık İl Temsilciliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Süphan Dağına zirve tırmanışı yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Şafii Erim, Ağrı Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan, ASP İl Müdürlüğü personelleri ve Ağrı Dağcılık İl Temsilciliğinden oluşan 21 kişilik ekip, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yüksekliğinde bulunan ve Türkiye'nin 3'üncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Darbelere karşı düzenlenen tırmanışta konuşan İl Müdürü Mehmet Şafii Erim, "Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından yapılan 15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek ve şehitlerimizi anmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. 15 Temmuz şehitlerimiz anısına Pazar günü düzenlediğimiz Süphan Dağı zirve tırmanışında, ekip arkadaşlarımızla zirveye 6 saatte çıkılıp, 4 saatte inilmiştir. Toplam 10 saat süren etkinlikte Pazar günümüzün tamamı 15 Temmuz şehitlerimize ayrılmıştır" dedi.

Zirve tırmanışı, 15 Temmuz şehitlerine dua ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

(AS-AA-Y)



26.07.2017 13:46:17 TSI

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