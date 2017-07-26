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Mahalleye yapılan hizmete teşekkür ettiler



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 75. Yıl Mahallesinin 30 yıllık içme suyu altyapısının yenilenmesi dolayısıyla teşekkür ziyaretine gelen Mahalle Muhtarı Aziz Çetintaş ve aza Beyhan Badikanlı'yı makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği altyapı yenileme çalışmalarıyla vatandaşların yüzünü güldürüyor. 75. Yıl Mahalle Muhtarı Aziz Çetintaş ve aza Beyhan Badikanlı, mahallelerinde yapılan içme suyu hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili teşekkürlerini iletmek üzere MASKİ Genel Müdür Yaşar Coşkun'u ziyaret etti. 30 yıldır kullanımda olan ve MASKİ tarafından yenilenen 15 kilometre uzunluğundaki su şebekesinin sağlıklı hale getirilmesiyle, en büyük sıkıntılarından kurtulduklarını ifade eden Muhtar Çetintaş, yapılan hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür etti.

MASKİ'nin daima vatandaş memnuniyeti için çalıştığının altını çizen MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "75. Yıl mahallemizin kanayan yarası olan içme suyu şebekesi Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce tamamen yenilendi. Şimdiye kadar eski hattan kaynaklı arızalar yüzünden su sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın sorunları giderildi. Bu da bizim için en büyük mutluluktur. Görevimiz de, gayretimiz de Manisalı vatandaşlarımızın refahını sağlamak ve bunu temin edecek hizmetleri onlara sunmaktır. Bu yolda titizlikle çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

(SC-Y)



26.07.2017 13:50:41 TSI

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