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Gaytancıoğlu: "Ayçiçeği ton başına 2 bin liranın üzerinde olmalı"



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - CHP Edirne Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, "Ayçiçeği üreticisinin buğday üreticisi gibi mağdur edilmemesi için fiyatın ton başına 2 bin liranın üzerinde olması gerekmektedir" dedi.

Trakya'da başlayacak ayçiçeği hasadı öncesi açıklama yapan Gaytancıoğlu, "Trakya'da bahar dönemindeki yağışlar dolayısıyla buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinde de rekoltede artış bekliyoruz. Ancak ülkemizde yağlık ayçiçeğinin yüzde 47'lik bir kısmının bölgemizde üretilmektedir. Çiftçimiz zor koşullarda üretmekte ancak emeğinin karşılığını alamamaktadır" dedi.

Hasatla birlikte piyasada oluşan fiyatların oldukça düşük kaldığına dikkat çeken Gaytancıoğlu "Bunun yanı sıra yağlı tohumlardaki üretim maliyetleri oldukça yüksek ve dış pazar fiyatlarıyla rekabet edilmesi mümkün değil. Türkiye'nin yağlık ayçiçeği kırma kapasitesi 1-1,5 milyon ton seviyesindeyken ham madde yetersizliği ve ithal ham ayçiçek yağı ile rekabet edilememesi nedeniyle bu kapasitenin ancak yüzde 50'lik bir kısmı kullanılmaktadır" ifadelerini kaydetti.

Dünyada ayçiçeği yağını en çok kullanan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, "Maalesef Türkiye bu potansiyeline rağmen ithalatta petrolden sonra en fazla parayı ayçiçeğine ödüyor. Her yıl iki milyon ton civarında ayçiçeği yağı ithal ediyoruz. Oysa kendi çiftçimizi daha çok destekleyerek bunu biz üretebiliriz. Dolar sürekli yükseliyor. Biz kendi çiftçimizden esirgediğimiz parayı resmen başka ülkelerin çiftçilerine veriyoruz" dedi.

(EY-MK-Y)



26.07.2017 13:54:42 TSI

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