Tatile çıkacak araç sahiplerine rot balans uyarısı

Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - Tatil sezonunda araç hareketliliğinin arttığına dikkat çeken Alaşehirli motor öğretmeni ve Rot-Balans ustası Murat Demir, tatile çıkacak araç sürücülerinin rot balans ayarlarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motor öğretmenliği yapan ve aynı zamanda rot balans ustası olan Murat Demir araçlarıyla tatile çıkacak olan sürücülere tavsiyelerde bulundu.

"Günümüzün çözülemeyen trafik sorunları ve önlenemeyen trafik kazaları sonucu her gün bir çok insan hayatını kaybetmekte" diyen Demir, "Trafik kurallarının yanı sıra, trafikte hareket eden araçların da yeterli bakımları yapılamadığı için sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu da artacak. Tatil sezonu olduğu için trafik hareketliliğinin artacağı yaz aylarında araçların mutlaka gerekli bakımları yapılması gerekiyor. Lastiklerin yenilendiğinde rot-balans ayarları mutlaka yapılması gerekiyor. Günümüzde yeni uygulamaya geçilen kar lastiği uygulamasında da kış ve yaz lastiklerinin değiştirilmesinde rot – balans ayarları ihmal edilmemelidir. Bu işlem her beş bin kilometrede mutlaka tekrarlanmalıdır. Rot-balans ayarları yapılmayan lastikler dıştan ve içten aşınmalar yapacaktır. Dolayısıyla lastiklerin hem ömrü kısalacak, hem de aşınma sonucu incelen lastiklerde gümleme ihtimali artacaktır. Lastiklerin ömrü kısaldığı için araç sahiplerine ekonomik olarak zarar verecektir." dedi.

Lastik havalarının da sürekli kontrol edilmesi gerektiğini belirten Murat Demir, "Oto sahipleri, lastik havalarını normal ölçüde tutmalı, far ayarlarını yaptırtması gerekir, aksi takdirde hem kendilerinin, hem de trafikte olan tüm araçların ve sürücülerin hayatını tehlikeye sokar. Rot-balans ayarının yapılması esnasında far ayarları, lastiklerin havalarının kontrolü, cantların kontrolü yapılarak, araçların trafiğe güvenli olarak çıkması sağlanıyor." şeklinde konuştu.

26.07.2017 14:02:01 TSI

