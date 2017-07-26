YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den ilçelere beton kilit parke taşı

Büyükşehir'den ilçelere beton kilit parke taşı



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelere yönelik başlattığı beton kilit parke taşı uygulamasına devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın tüm ilçelere yönelik başlattığı beton kilit parke taşı yatırım programı ikinci yılında da tüm hızıyla sürüyor. Geçen yıl kent merkezi dışında bulunan 17 ilçe belediyesine 600 bin metrekare beton kilit parke taşı hibe eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl rakamı 2,5 milyon metrekareye çıkartarak, döşeme işini de kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye başlamıştı. İki yılda toplam 3,1 milyon metrekarelik bir alanın kilit parke taşı ile döşeneceği kaydedilirken, çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Parke taşı döşeme çalışmalarının bu rakamla da sınırlı kalmayacağı, ihtiyaç olan tüm sokaklarla söz konusu yatırımın buluşacağı, Denizli'nin en ücra köşesinde dahi vatandaşların ayağının toza ve çamura değmeyeceği vurgulandı.

"Büyükşehir demek 'insana yatırım' demektir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, büyükşehir ile birlikte "Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak" anlayışı ile hareket ettiklerini kaydetti. Yaklaşık iki yıl önce başladıkları beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini, ihtiyaç olan son noktaya kadar söz konusu yatırımın süreceğini vurgulayan Başkan Zolan, "Vatandaşlarımıza, 'ayağınızı yazın toza kışın ise çamura değdirmeyeceğiz' diye söz vermiştik. Şimdi sözümüzü yerine getiriyoruz. Halkımız bu projemizden çok memnun. Tüm ilçelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Büyükşehir demek 'insana yatırım' demektir" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.07.2017 14:02:28 TSI

NNNN

