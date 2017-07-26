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Konya protokolü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu



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KONYA (İHA) - Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker yapımı tamamlanmak üzere olan Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin yeni binasında incelemelerde bulundu.

İlk olarak şantiye toplantı odasında şantiye şefi ve mühendisler tarafından Vali Canbolat, Başkan Akyürek ve Rektör Şeker'e hastane inşaatının son durumu ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca hastanenin yüzde 85'inin tamamlandığı ve bir ay içerisinde de geçici kabul şartını sağlayan yüzde 91'inin tamamlanacağı ifade edildi. Toplantının ardından heyet hastane inşaatına geçerek acil servisi, ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitelerini, poliklinikleri ve hasta yatak odalarını inceledi. İncelemeler esnasında NEÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Metin Temiz, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev ile Başhekim Prof. Dr. Ahmet Tekin tarafından hastanede otopark, ulaşım sorunlarıyla karşılaşılmaması için alınması gereken tedbirler ve hastane yakınında Devlet Su İşlerinin yürüttüğü dere ıslahı ile ilgili çalışmalar hakkında heyet bilgilendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek tarafından Fen İşleri yetkililerine Eylül ayı içerisinde ana yoldan hastane yolunun verilerek işler hale getirilmesi talimatı verildi.

(İHA-FM-Y)



26.07.2017 14:04:04 TSI

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