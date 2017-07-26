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Kars 112'ye ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:02
Kars 112'ye ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi
Kars 112'ye ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ambulans kazalarını azaltmak, çalışanların ve hastaların güvenliğini arttırmak için Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) düzenlendi.
Kars 112 Acil Sağlık Hizmetleri gelişim ve büyümeye eş değer olarak sisteme dahil edilen hastane öncesi alanda acil sağlık hizmeti veren personel, aynı zamanda ambulans sürme yetkisi ve sorumluluğu olması nedeniyle bilgi ve becerilerini arttırmak, daha etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi.
Eğitime ildeki eğitmenlerin yanı sıra Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinden görevlendirilmiş olan toplamda 8 eğitmen ile birlikte, 24 kursiyerin katıldığı toplamda 4 gün olmak üzere (1 gün teorik, 3 gün uygulamalı) eğitim verilerek, sürücüler bilgilendirildi.
Pratik eğitimler Kars Harakani Havalimanı sivil araç otoparkında verildi, eğitim sırasında sürücüler zorlu parkurlarda test sürüşü gerçekleştirip vatandaşları en zor koşullarda bile en hızlı şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırmak amacıyla verilen eğitim başarıyla tamamlandı.
(IÇ-AA-Y)

26.07.2017 14:04:11 TSI
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