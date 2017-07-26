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Başkan Sekmen ilçeleri denetliyor



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelere çıkarma yaparak yerleşim yerlerindeki yatırımları denetliyor.

Başkan Sekmen, Oltu, Şenkaya, Narman, Çat ve Aşkale ilçelerinde temas ve incelemede bulundu. Yetkililerle birlikte ilçelerin merkezini gezen Sekmen, hem çalışmaları denetledi hem de yatırım ve hizmetlerin fiziki gerçekleşme oranlarını yerinde gözlemledi. İlçe gezilerinde vatandaşlarla bir araya gelerek onların da görüşlerini dinleyen Başkan Sekmen, ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlçe gezilerimizde problemleri yerinde tespit ederek, sorunların en kısa sürede çözümü için istişareler yapıyoruz" dedi. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzurum, yüzölçümü bakımından ülkemizin en büyük şehirlerinden biridir. 25 bin kilometrekarelik alana sahip ilimizde hizmetlerimizi herkese eşit ve aynı anda sunmak için azami ve özel bir gayret içerisindeyiz. Erzurum genelinde yaklaşık 500'ü aşkın noktada asfalt, alt ve üstyapı, cephe sağlıklaştırması, aydınlatma, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarıyla hayvan pazarları, bilgi evleri, sulama tesisi, gölet ve diğer yatırımlar devam ediyor. Amacımız ilçelerimizde herhangi bir sorunun kalmaması Bunun için Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak 7 / 24 sahada, kırsalda, mahalle ve ilçelerde 'Modern bir kentin inşası' hedefiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz."

(ERZ-AA-Y)



26.07.2017 14:08:00 TSI

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