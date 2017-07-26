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Selendi'de sel afetinin yaraları sarılıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 21 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve Selendi'de etkili olan sağanak yağış sonrasında MASKİ Genel Müdürlüğü ve Selendi Belediyesi Temizlik İşleri koordinesiyle vatandaşlara yardım eli uzattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Selendi'de 21 Temmuz'da sağanak yağış ile birlikte başlayan sel afeti sonrası sahada çalışmalarına başladı. MASKİ ve Selendi Belediyesi'nin desteğini de alarak çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri vatandaşların mağduriyetini önleme yönünde su baskını yaşanan yerlerde suların tahliyesi ve selin getirdiği çamurlardan temizleme çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüterek vatandaşların yanında yer aldı.



Çamur tahliyesi yapıldı

İtfaiye ekipleri yaşanan su baskınları ardından motopomp ile evlerdeki, işyerlerindeki ve depolardaki suları tahliye etti. Ekipler daha sonra evlerin bahçelerinde yer alan çamurların tahliyesini gerçekleştirdi. Çalışmalar daha sonra yollardaki çamurların temizlik çalışmalarıyla devam ederken, Selendi temiz ve hijyenik görünüme kavuşturuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaşanan sağanak ve sel afeti sonrasında tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Ergün, afet sonrası ekiplerin en kısa sürede sahaya inerek vatandaşların yanında olduğunu ve mağduriyetlerin giderilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz her zaman olduğu gibi en kısa sürede sahaya inerek vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur. Bundan sonrada olmasını istemediğimiz ancak önüne geçemediğimiz afet durumlarına karşı her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

(SC-Y)



26.07.2017 14:08:33 TSI

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