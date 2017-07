YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Atilla: Halkımızın emrindeyiz

DİYARBAKIR (İHA) - Ergani ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, halkın emrinde olduklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ergani ilçesine bağlı 15 mahallenin muhtarı Başkan Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla, muhtarlarla ilk önce Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişindeki Beyaz Masa'da görüştü, ardından makamında ağırladı.

Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Atilla, mahallerdeki sorunların çözümü için muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin her mahalleye hizmet ulaştırmak için çalıştığını belirten Başkan Atilla, "Her koşulda hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Ekiplerimizle halkımızın emrindeyiz. Devletimizin tüm imkanlarını, kırsal ve kent merkezi ayırmadan her noktaya ulaştırıyoruz. Gördüğünüz sorunları 24 saat bize ulaştırın. Halkın sorunlarına çözüm bulmak için Büyükşehir Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz" dedi.

Muhtarlar ise Başkan Atilla'nın kendilerini ilgiyle dinlediğini belirterek, yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Atilla'ya teşekkür etti.

26.07.2017 14:11:56 TSI

