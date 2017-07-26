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Başkan Atilla: Halkımızın emrindeyiz

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:10
Başkan Atilla: Halkımızın emrindeyiz
Başkan Atilla: Halkımızın emrindeyiz

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Ergani ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, halkın emrinde olduklarını söyledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ergani ilçesine bağlı 15 mahallenin muhtarı Başkan Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla, muhtarlarla ilk önce Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişindeki Beyaz Masa'da görüştü, ardından makamında ağırladı.
Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Atilla, mahallerdeki sorunların çözümü için muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin her mahalleye hizmet ulaştırmak için çalıştığını belirten Başkan Atilla, "Her koşulda hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Ekiplerimizle halkımızın emrindeyiz. Devletimizin tüm imkanlarını, kırsal ve kent merkezi ayırmadan her noktaya ulaştırıyoruz. Gördüğünüz sorunları 24 saat bize ulaştırın. Halkın sorunlarına çözüm bulmak için Büyükşehir Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz" dedi.
Muhtarlar ise Başkan Atilla'nın kendilerini ilgiyle dinlediğini belirterek, yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Atilla'ya teşekkür etti.
(İHA-MP-Y)

26.07.2017 14:11:56 TSI
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