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Amasya Çevre Yolu'nda işler yolunda

- Amasya Valisi Dr. Osman Varol:

- "Amasya Çevre Yolu bittiği zaman şehrin kaderini değiştirerek ciddi rahatlama sağlayacak bir yatırım"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya'da uzun yıllardır devam eden Çevre Yolu Projesi karşılaşılan sorunların aşılmasıyla birlikte hızla sürüyor.

Amasya Çevre Yolu'nda yaptığı incelemede işlerin yolunda gittiğini belirten Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Gerçekten birçok yönüyle zorlu bir imalat. Birçok tekniğin kullanıldığı Çevre Yolu çalışmasını görüyoruz. Çok farklı köprüler, viyadükler aynı zamanda arazi yapısının zorluğundan kaynaklanan arazi çalışmaları ve hepsinin bir arada kullanıldığı yaklaşık 12 kilometrelik bir güzergah. Bittiği zaman şehrin kaderini değiştirerek ciddi rahatlama sağlayacak bir yatırım" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin, 72. Şube Şefi Nuh Atik ile birlikte yaptığı incelemede müteahhit firmanın yetkilileriyle görüşen Vali Varol, "Hep beraber memnuniyetle müşahede ettik ki işler geçekten yolunda gidiyor. Öngörülen takvimde yolumuzun tamamlanıp hizmete açılacağı ve insanlarımızın da bundan istifade etmeye başlayacağı ortada" diye konuştu.

Bünyesinde 720 metre ve 370 metre uzunluğunda iki ayrı çift tüp tünel, 4 ayrı viyadük, 3 köprülü kavşak, 3 hemzemin kavşak ve onlarca sanat yapısı bulunan yatırımın yapılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlara, yerelde ise projenin gerçekleşmesinde baştan beri katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür eden Varol, "Biz de zaman zaman çalışmaları denetleyerek herhangi bir aksaklık olduğunda müdahale etmeye çalışarak çalışmalara destek olacağız" şeklinde konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



26.07.2017 14:14:02 TSI

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